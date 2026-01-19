أمم إفريقيا: ماذا قال مدرب السنغال عن فوضى النهائي وانسحاب لاعبيه قبيل التتويج؟

مدرب منتخب السنغال: "أعتذر لكرة القدم. وبعد أن فكرت أعَدْتُهم إلى الملعب. نحن نعرف ما حصل بعد ذلك".

قدّم مدرب السنغال باب تياو اعتذاره "لكرة القدم" بعد فوضى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الأحد في الرباط التي سبقت تتويج المنتخب باللقب على حساب المغرب المضيف 1-0 بعد التمديد.

واحتج لاعبو السنغال ومدربهم على منح المغرب ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الوقت البدل عن ضائع للوقت الأصلي، فانسحبوا من الملعب بطلب من مدربهم، قبل أن يدفعهم نجم الفريق ساديو مانيه لإكمال المباراة التي ابتسمت لهم بإهدار المغرب الركلة عن طريق إبراهيم دياز ثم تسجيل السنغال هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول.

وعما حصل عند احتساب ركلة الجزاء للمغرب وتلويحه للاعبين بالدخول إلى غرف الملابس، قال تياو "في تلك اللحظة لم نكن موافقين، هذا كل ما في الأمر. لا أريد العودة إلى تفاصيل المباراة، لأنه بعد التفكير لم يعجبني إطلاقا أنني طلبت من اللاعبين الخروج".

وأضاف "أعتذر لكرة القدم. وبعد أن فكرت أعَدْتُهم إلى الملعب. نحن نعرف ما حصل بعد ذلك".

وعما إذا كان طلبه من اللاعبين الخروج خطأ، أشار إلى أنه "أحيانا يمكن أن نردّ بانفعال. كنا نقول لأنفسنا: هل كانت تلك ركلة جزاء فعلا؟ لأننا قبلها سجلنا هدفا ولم يُحتسب. لكننا نقبل أخطاء الحكم، هذا يحدث".

وختم مدرب السنغال بالقول "لم يكن علينا القيام بما قمنا به، لكنه حصل، والآن نعتذر لكرة القدم".