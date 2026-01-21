أستون فيلا وليون في مهمة صعبة لحسم التأهل في الدوري الأوروبي

يستعد أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي ايمري لصدام قوي خارج ملعبه عندما يواجه فنربخشة التركي الذي يملك 11 نقطة، ولديه أيضا آمال في التأهل المباشر.

تشهد منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" التي ستقام غدا الخميس، مواجهات شرسة لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويعتلي أولمبيك ليون الفرنسي الصدارة برصيد 15 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ميتيلاند الدنماركي وأستون فيلا الإنجليزي، صاحبي المركزين الثاني والثالث، واللذين يملكان نفس الرصيد.

سيخوض فرسان الصدارة مواجهات صعبة في هذه الجولة، حيث سيحل ليون ضيفا على يانج بويز السويسري الذي يملك 9 نقاط ويطمع في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقربه من التأهل المباشر بالتواجد ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب.

وكذلك يستعد أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي ايمري لصدام قوي خارج ملعبه عندما يواجه فنربخشة التركي الذي يملك 11 نقطة، ولديه أيضا آمال في التأهل المباشر.

وسيكون ميتيلاند على موعد مع مباراة أسهل نظريا في النرويج عندما يلاقي فريق بران الذي يملك 8 نقاط ويسعى أيضا بدوره للمنافسة على التأهل لدور الـ16 من خلال خوض مرحلة الملحق.

وخلف فرسان الصدارة، تتساوى أندية ريال بيتيس الإسباني وفرايبورغ الألماني وفرينكفاروزي المجري برصيد 14 نقطة، يليها عملاقي البرتغال بورتو وسبورتينغ براغا برصيد 13 نقطة لكل منهما.

وستخوض الأندية الخمسة مواجهات متفاوتة القوة في الجولة السابعة وقبل الأخيرة، حيث يلعب بيتس خارج أرضه أمام باوك اليوناني، ويستقبل فرينكفاروزي نظيره باناثنياكوس اليوناني، بينما يستضيف فرايبورغ نظيره مكابي تل أبيب.

وسيخرج بورتو لمواجهة خارج ملعبه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بينما يلعب براغا على ملعبه ووسط جماهيره مواجهة حذرة أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وفي باقي المواجهات يلعب بولونيا الإيطالي ضد سيلتيك الإسكتلندي، ومالمو السويدي ضد ريد ستار الصربي، ويستقبل فينورد الهولندي نظيره شتورم غراتس النمساوي في روتردام، ودينامو زغرب الكرواتي ضد ستيوا بوخارست الروماني، وأوتريخت الهولندي ضد جينك البلجيكي، ورينغرز الإسكتلندي ضد لودوجوريتس البلغاري.

كما تقام مباريات أخرى بين أندية بارزة، حيث يلعب روما الإيطالي ضد شتوتغارت الألماني في ملعب الأولمبيكو، ويحل سيلتا فيغو الإسباني ضيفا على ليل الفرنسي، ونيس الفرنسي ضد ضيفه جو أهيد إيجلز الهولندي، وسالزبورغ النمساوي ضد بازل السويسري.