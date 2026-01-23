الدوري الأوروبي: أستون فيلا وليون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

قاد جايدون سانشو فريقه أستون فيلا لحسم التأهل إلى ثمن النهائي، دون الحاجة لخوض ملحق التأهل، بعدما سجّل هدف الفوز من كرة رأسية في منتصف الشوط الأول (25).

حجز ليون الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي مكانهما رسميا في الدور ثمن نهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم عقب فوزهما على مضيفيهما يونغ بويز السويسري 1-0 وفنربخشه التركي بالنتيجة ذاتها الخميس ضمن الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة.

في برن، عاد ليون بانتصار ثمين حافظ من خلاله على صدارة ترتيب المجموعة الموحدّة، حيث يدين بفوزه للإنجليزي اينسلي مايتلاند-نايلز صاحب هدف المباراة الوحيد (45+1).

وبتحقيقه الانتصار السادس من أصل سبع مواجهات، رفع النادي الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

وفي إسطنبول، قاد جايدون سانشو فريقه أستون فيلا لحسم التأهل إلى ثمن النهائي، دون الحاجة لخوض ملحق التأهل، بعدما سجّل هدف الفوز من كرة رأسية في منتصف الشوط الأول (25).

وحال تألق الحارس الهولندي ماركو بيزوت دون تمكّن أصحاب الأرض من العودة بالنتيجة، بعد ان تصدى لوابل من الفرص.

وقال سانشو، الذي انضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في أيلول/سبتمبر "أنا سعيد جدا بتسجيل هدفي الأول مع أستون فيلا، والأهم من ذلك أن المباراة انتهت بفوزنا".

وأضاف "بصراحة، أعلم أنني قادر على تقديم الكثير أكثر من ذلك. أنا صارم جدا مع نفسي في هذا الجانب".

وتابع "من الرائع أن يكون لديك مدرب يساندك ويؤمن بقدراتك. وسأستغل كل فرصة تُتاح لي، وسأبذل 100% من مجهودي، وآمل أن أستطيع تسجيل المزيد من الأهداف".

في المقابل، أهدر ميدتيلاند الدنماركي المتصدر السابق ومفاجأة النسخة الحالية، فوزا محققا بعد ان سقط في فخ التعادل في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه بران النرويجي 3-3.

وفيما كان الفريق الدنماركي يسير نحو الفوز، سجّل يواخيم سولتفدت هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع (90+10).

رغم تعادله، اقترب ميدتيلاند من التأهل إلى ثمن النهائي، لكنه تراجع للمركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن فرايبورغ الألماني الذي تقدم إلى المركز الثالث بفوزه على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1-0.

واقترب روما الإيطالي من التأهل المباشر بفوزه الخامس من سبع مباريات على شتوتغارت الألماني 2-0.

ويدين فريق العاصمة الإيطالية بفوزه إلى ثنائية نيكولو بيسيلي (40 و90+3).

وعزّز "الذئاب" رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز السادس على مشارف التأهل، بفارق نقطة عن براغا البرتغالي الخامس الذي واصل تألقه بإسقاط نوتنغهام فوريست الإنجليزي 1-0.

ومن جهته، تجمّد رصيد نوتنغهام عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقام الأسبوع المقبل الجولة الأخيرة من دور المجموعة لتحديد المتأهلين إلى ثمن النهائي ودور الـ32.