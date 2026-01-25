الأهلي المصري يعلن الاتفاق على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أفاد النادي الأهلي المصري بالتوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في خطوة احترافية جديدة للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أعلن النادي الأهلي المصري توصّله إلى اتفاق رسمي على انتقال لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، في تصريحات لقناة "أون سبورت" مساء أمس السبت، إن اللاعب أنهى بالفعل إجراءات انتقاله إلى برشلونة، معربًا عن أمله في أن يوفق حمزة في مشواره الاحترافي وألا تكون التجربة محطة عابرة، بل بداية لمسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية.

وأوضح صلاح الدين أن بعض التفاصيل الإجرائية ما زالت عالقة، وتتعلق بصعوبات استخراج التأشيرة، مؤكدًا أن استكمالها سيُفضي إلى إنهاء الصفقة بشكل كامل.

وبحسب تقارير صحفية مصرية وإسبانية، فإن حمزة عبد الكريم (18 عامًا) سينتقل إلى الفريق الرديف لنادي برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني شراء اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن الصفقة تتضمن حوافز مالية مرتبطة بعدد المشاركات والأهداف، قد ترفع إجمالي عائد الأهلي إلى نحو 5 ملايين يورو، فضلًا عن حصوله على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأي نادٍ آخر.