مبابي يقود ريال مدريد إلى الصدارة مؤقتا

حقق ريال انتصاره الخامس تواليا في الدوري، والثالث تواليا بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا ضمن كافة المسابقات.

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز أمام فياريال 2-0، السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووقّع مبابي على هدفيه على ملعب "لا سيراميكا" في الدقيقتين 47 و90+4 من ركلة جزاء.

وعزز مبابي صدارته في ترتيب هدافي "لا ليغا" بـ21 هدفا في 20 مباراة، كما بات يملك 34 هدفا في 28 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بانتظار مواجهة برشلونة الثاني برصيد 49 نقطة أمام ريال أوفييدو الأحد.

وحقق ريال انتصاره الخامس تواليا في الدوري، والثالث تواليا بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا ضمن كافة المسابقات.

في المقابل تجمّد رصيد فياريال عند 41 نقطة في المركز الرابع بعدما تكبّد الخسارة الثانية له فقط على أرضه في الدوري هذا الموسم، بعد أولى أمام برشلونة بالنتيجة عينها.

اعتمد أربيلوا على التشكيلة الأساسية عينها التي دخل بها مواجهة موناكو القارية الثلاثاء (6-1)، باستثناء إقحام ألفارو كاريراس بدلا من الفرنسي أوريليان تشواميني الموقوف.

شهد الشوط الأول بعض المحاولات الهجومية الخجولة من الطرفين، أبرزها محاولتين من التركي أردا غولر (20) ومبابي (27)، لم يجد الحارس المضيف البرازيلي لويز جونيور صعوبة في التصدي لهما.

أما المحاولة المدريدية الأخطر فكانت بتسديدة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بيسراه من داخل منطقة الجزاء، جانبت القائم الأيمن لمرمى أصحاب الأرض (40).

وردّ فريق "الغواصات الصفراء" بتسديدة باب غي صاحب هدف تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة على حساب المغرب، بيسراه من خارج منطقة الجزاء، مرّت إلى جانب القائم الأيسر المدريدي (45+1).

وفي مطلع الشوط الثاني، اخترق فينيسيوس المنطقة من الجهة اليسرى بعد مجهود فردي، ولعب كرة عرضية حاول غي قطعها لكنه هيّأها بالخطأ أمام مبابي الذي سددها أرضية قوية بيسراه من داخل منطقة الياردات الست (47).

وسنحت أمام فياريال فرصة إدراك التعادل، فبعد ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لعبها داني باريخو أرضية صوب منطقة الجزاء، حوّل المهاجم غير المراقب جيرارد مورينو الكرة بيسراه من وضعية مثالية للتسجيل، لكنها علت العارضة بقليل (62).

وحصل مبابي على ركلة جزاء بعد إعاقته من طرف ألفونسو بيدراسا، ترجمها بنفسه بنجاح منهيا الأمور (90+4).

إسبانيول وبيلباو في قلب الأزمة

وتجرّع إسبانيول هزيمته الثانية تواليا، والثالثة مقابل تعادل واحد في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، بسقوطه في الوقت بدلا من الضائع أمام مضيفه فالنسيا 2-3.

افتتح هوغو دورو التسجيل لفالنسيا (15) وعادل رامون تيراتس النتيجة لإسبانيول (54).

ومنح السويسري إيراي كومير التقدم مجددا لأصحاب الأرض (59)، قبل أن يعيد خوسيه كوبيتي الأمور إلى نقطة البداية (79 بالخطأ في مرمى فريقه).

وأهدى البلجيكي لارجي رمضاني الانتصار الخامس في الدوري لفالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع (90+4).

ورفع فالنسيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، محققا انتصاره الثاني تواليا، فيما تجمّد رصيد إسبانيول الذي لم يحقق أي انتصار في 2026 منذ انتصاره على أتلتيك بيلباو (2-1) في 22 كانون الأول/ديسمبر، عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وتواصلت أزمة أتلتيك بيلباو بسقوط جديد هو الثالث تواليا، وذلك بخسارته أمام مضيفه إشبيلية 1-2.

تقدّم الفريق الباسكي بهدف روبرت نافارو (40)، وردّ المضيف بهدفي بيكي (42) والنيجيري أكور أدامس (56 من ركلة جزاء).

وتلقى فريق المدرب إرنستو فالفيردي خسارته الخامسة مقابل تعادل واحد في آخر ست مراحل من "لا ليغا"، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر، علما أنه كان يحتل المركز السابع مع نهاية المرحلة السادسة عشرة.

في حين رفع إشبيلية الذي حقق انتصاره الأول في الدوري بعد أربع مباريات عجاف (ثلاث هزائم وتعادل)، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق أوساسونا انتصاره الثاني تواليا في الدوري بعودته بفوز قاتل من ميدان مضيفه رايو فايكانو 3-1.

سجّل ثلاثية الفريق الضيف، الكرواتي أنتي بوديمير (29) وفيكتور مونيوز (90+1) وأسيير أوسامبيلا (90+4)، فيما حمل هدف أصحاب الأرض الوحيد توقيع السنغالي باتي سيس (59).

ورفع أوساسونا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثاني تواليا بعد إسقاطه ريال أوفييدو 3-2 في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمّد رصيد رايو فايكانو عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر، متكبدا خسارة ثانية تواليا بعد سقوطه أمام سيلتا فيغو 0-3 في المرحلة الماضية.