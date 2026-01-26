أستراليا المفتوحة: حاملة اللقب ماديسون كيز تودع البطولة

المتأهلة بيغولا: "كان يتوجب عليّ التركيز على المكان الذي سأضرب فيه الإرسال، أن أكون ذكية وأن أخاطر بعض الشيء في بعض الإرسالات الثانية. أن أغيّر السرعة قدر الإمكان".

تنازلت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة تاسعة، عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخروجها من ثمن النهائي على يد مواطنتها جيسيكا بيغولا السادسة بعد الخسارة أمامها 3-6 و4-6 الإثنين.

وفي مواجهة بين الصديقتين اللتين تدافعان عن ألوان بلدهما في كأس بيلي جين كينغ ويستضيفان معا "بودكاست" عن كرة المضرب، خرجت بيغولا منتصرة في ساعة و18 دقيقة بعدما كسرت إرسال كيز أربع مرات، مستفيدة من الأخطاء المباشرة للأخيرة والتي بلغت 28 مقابل 13 فقط لوصيفة فلاشينغ ميدوز 2024.

وستخوض ابنة الـ31 عاما ربع النهائي للمرة الرابعة في أستراليا، على أمل تجاوزه للمرة الأولى حين تصطدم بمواطنتها الأخرى أماندا أنيسيموفا الرابعة التي بلغته للمرة الأولى في ملبورن بارك والخامسة في الغراند سلام بعد تغلبها على الصينية شينيو وانغ 7-6 (7-4) و6-4.

وقالت بيغولا التي تبحث عن لقبها الكبير الأول "قدمت أداء جيدا جدا. أرى الكرة وأضربها بشكل جيد طيلة البطولة (حتى الآن)"، مضيفة "كان يتوجب عليّ التركيز على المكان الذي سأضرب فيه الإرسال، أن أكون ذكية وأن أخاطر بعض الشيء في بعض الإرسالات الثانية. أن أغيّر السرعة قدر الإمكان".

وبفوزها الإثنين، استردت بيغولا اعتبارها من كيز التي خرجت منتصرة من المواجهتين الأخيرتين بينهما عام 2023 في ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز والعام الماضي في نهائي دورة أديلايد، محققة انتصارها الثاني على مواطنتها في أربع مواجهات بالمجمل.

ولن يكون الاختبار التالي سهلا على بيغولا ضد أنيسيموفا التي تألقت العام الماضي بوصولها إلى نهائي بطولتي "ويمبلدون" و"فلاشينغ ميدوز" حيث خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك والبيلاروسية أرينا سابالينكا تواليا.

وتأمل بيغولا أن تحافظ على سجلها المثالي أمام مواطنتها البالغة 24 عاما والتي خسرت جميع المواجهات الثلاث السابقة بين اللاعبتين، لكن آخرها يعود إلى عام 2024 في نهائي دورة تورونتو.

وعند الرجال، بلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي الخامس الدور ربع النهائي للمرة الأولى في أستراليا والرابعة في البطولات الكبرى بفوزه على الأميركي تايلور فريتس التاسع 6-2 و7-5 و6-4.

ويتواجه ابن الـ23 عاما في ربع النهائي مع الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الذي تأهل من دون أن يلعب نتيجة انسحاب التشيكي ياكوب منشيك بسبب الإصابة.

ولن تكون المواجهة مع ابن الـ38 عاما الفائز باللقب الأسترالي 10 مرات سهلة على الإطلاق رغم فارق العمر، لأن الصربي يشكل عقدة لمنافسه بعدما تغلب عليه في تسع من المواجهات العشر السابقة بينهما.

وعلق موزيتي الذي يبقى وصوله إلى نصف نهائي رولان غاروس 2025 وويمبلدون 2024 أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى، على مواجهة ديوكوفيتش بالقول "إنه شرف كبير لي أن أتشارك الملعب معه. كل مرة (ضد الصربي) أغادر الملعب مع شيء (يتعلم شيئا جديدا)، وهذا أمر مهم بالطبع ويساعدني على محاولة الفوز عليه".