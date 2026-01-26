ماذا قال مدرب برشلونة بعد استعادة صدارة الدوري الإسباني؟

مدرب برشلونة: "لا أحب البحث عن أعذار، ولكن لعبنا عددا كبيرا من المباريات في الفترة الأخيرة، لذا واجهنا صعوبة في بداية المباراة".

أشاد مدرب برشلونة، هانزي فليك، بأداء فريقه بعد الفوز 3-0 على ريال أوفيدو في ملعب "كامب نو" الأحد، في الدوري الإسباني.

وأكد فليك أن الهدف الأول كان نقطة تحول مهمة، ساعدت فريقه على الفوز في المباراة.

وقال المدرب الألماني في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني على شبكة الإنترنت "أنا راضٍ عن أداء الفريق خاصة في الشوط الثاني، لأن الشوط الأول كان أصعب".

وتابع "لا أحب البحث عن أعذار، ولكن لعبنا عددا كبيرا من المباريات في الفترة الأخيرة، لذا واجهنا صعوبة في بداية المباراة".

وأضاف "كان تسجيل الهدف الأول هو الأهم، لأنه ساعدنا على فرض أسلوب لعبنا".

وانتقل هانزي فليك للإشادة باللاعب داني أولمو صاحب الهدف الاول، قائلا "لقد تحسن كثيرا في المباريات الأخيرة، فهو يجيد تسجيل الأهداف وصناعتها، والاستحواذ على الكرة، وهذه مزايا مهمة".

وختم فليك تصريحه بالقول "إيريك غارسيا يقدم أيضا أداء عاليا، ويكون مميزا في أي مركز، وأنا سعيد للغاية به، إنه ركيزة مهمة، ويشعر براحة كبيرة في ممارسة دور القائد".

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 52 نقطة ليستعيد صدارة جدول الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غريمه الأزلي ريال مدريد، وذلك بعد مرور 21 جولة من سباق بطولة الدوري.