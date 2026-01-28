دوري أبطال أوروبا: ماذا ينتظرنا اليوم ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الموحدة؟

تتأهل أول ثمانية فرق في جدول الترتيب مباشرة لدور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى المركز 24 الملحق المؤهل لدور الـ16.

تنطلق منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، حيث ستكون هذه الجولة حاسمة للعديد من الفرق التي تسعى لتأمين مكانها في دور الـ16 مباشرة أو ضمان الوصول إلى الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية.

البداية ستكون بمواجهة آرسنال الإنجليزي، الذي قدم أداء استثنائيا في دور المجموعات، مع كايرات الكازاخستاني على ملعب الإمارات، في مواجهة تبدو شبه محسومة لصالح الفريق اللندني.

وجمع آرسنال جمع 21 نقطة من 21 ممكنة، ولم يخسر أي مباراة، وهو الفريق الوحيد في مرحلة الدوري الذي تمكن من تحقيق النقاط الكاملة حتى الآن، مما يضمن له الصدارة إذا اكتفى بالتعادل، علما بأنه ضمن التأهل المباشر لدور الـ16 بالمسابقة منذ الجولة الماضية.

ويعتمد آرسنال على مهاجميه البارزين غابرييل جيسوس وفيكتور جيوكيرس لتسجيل الأهداف، مع دعم من الوسط المتألق بقيادة كريستيان نورجارد، فيما يعاني من غياب ديكلان رايس وميكيل ميرينو للإيقاف، وماكس داومان وريتشاردو كلافيوري للإصابة، لكنها تشكيلة كافية لإدارة المباراة بأريحية أمام فريق كايرات، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، وبعد أن جمع نقطة واحدة فقط من الجولات السابقة، تأكد خروجه من المنافسة.

ويسعى بايرن ميونخ لاستعادة توازنه بعد الخسارة المفاجئة أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني (بوندسليغا)، عندما يحل ضيفا على أيندهوفن الهولندي في مباراة يسعى من خلالها الفريق البافاري للفوز لضمان البقاء في المركز الثاني، بعد أن ضمن تأهله المباشر لدور الـ16.

ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويكفيه التعادل لضمان وصافة جدول الترتيب.

في المقابل، يتواجد أيندهوفن في المركز الـ22، ويحتاج للفوز لضمان احتلاله أحد المراكز المؤهلة للملحق المؤهل لدور الـ16.

وخسر الفريق الهولندي بثلاثية نظيفة أمام نيوكاسل الإنجليزي في مواجهته الأخيرة، ولم يتمكن أيندهوفن من تسديد سوى كرة واحدة على المرمى، لكنه يمتلك أسلحة هجومية مثل إيفان بيريزيك وكوهاي دريوك لدعم بول وارنر من الأطراف، مع الاعتماد على جهود جوى فيرمان وماورو جونيور في الوسط لمجاراة ضغط بايرن.

ويمتلك بايرن سجلا هجوميا ممتازا بـ20 هدفا في دوري الأبطال، مع سجل دفاعي قوي يحتل به المرتبة الثالثة، لكن غياب دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي سيضع دفاعه أمام اختبار حقيقي، فيما سيحاول بايرن تعزيز سلسلة انتصاراته خارج ملعبه، بعد الفوز في خمس من آخر ست مباريات أوروبية.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق بنفيكا البرتغالي بحثا عن حسم تأهله المباشر لدور الـ16، حيث يرغب الفريق الملكي في الفوز لتفادي أي حسابات معقدة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويمتلك الريال سجلا قويا هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث سجل كيليان مبابي 11 هدفا وحده، معادلا الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مرحلة المجموعات لموسم واحد.

ويسعى الريال للحفاظ على التوازن بين الخطوط الثلاثة، مع غياب ترينت ألكسندر-أرنولد، وإيدر ميليتاو، وفيرلاند ميندي وأنتونيو روديغر، لكن مع عودة لاعبين أساسيين من الإصابات، الفريق يمتلك القدرة على السيطرة على مجريات المباراة.

في المقابل، يواجه بنفيكا موقفا صعبا بعد سلسلة من النتائج المتباينة، إذ بدأ مرحلة الدوري بخسارة أربع مباريات متتالية، قبل أن يحقق انتصارين على أياكس ونابولي، لكنه سقط أمام يوفنتوس 0-2 في الجولة الأخيرة، وهو ما يضع الفريق في موقف يعتمد فيه على نتائج الفرق الأخرى للوصول إلى الملحق.

ويتواجد بنفيكا في المركز 29 برصيد ست نقاط، مع غياب عدد من لاعبيه الأساسيين للإصابة مثل ألكسندر باه وسامويل سواريس وديدي لوكيبكيو.

ويواجه ليفربول الإنجليزي فريق كاراباخ الأذربيجاني على ملعب "أنفيلد" في مباراة لا تقل أهمية، حيث يطمح الفريق الأحمر للفوز لضمان التأهل المباشر لدور الـ16.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد كاراباخ في المركز الثامن عشر برصيد عشر نقاط.

ويعاني ليفربول من بعض الغيابات الدفاعية، أبرزها جو غوميز، بينما عاد إبراهيم كوناتي بعد وفاة والده.

في المقابل، يسعى كاراباخ لتحقيق مفاجأة تاريخية، بعد أن حقق الفوز على آينتراخت فرانكفورت 3-2 في الجولة الماضية، لكنه يعلم أن أي نتيجة غير الفوز قد لا تضمن له مكانا في الملحق.

ويعتمد الفريق الأذربيجاني على خبرة المدرب قربان قربانوف وإعداد اللاعبين لمواجهة واحدة من أقوى الفرق الإنجليزية في البطولة.

ويستضيف برشلونة الإسباني، الذي يرغب في حجز مقعد مؤهل مباشرة لدور الـ16 بدلا من خوض الملحق، فريق كوبنهاغن الدنماركي في "كامب نو"، في مباراة تعكس التحديات الكبيرة أمام الفريق الكاتالوني.

وسجل برشلونة 18 هدفا في 7 مباريات بدوري المجموعات، لكنه يعاني دفاعيا بعد استقبال 13 هدفا، ويحتاج لمستوى دفاعي وهجومي متوازن.

ويفتقد الفريق لبعض لاعبيه الأساسيين مثل فرينكي دي يونغ وفيران توريس وبيدري وجافي بسبب الإصابات والإيقافات.

بينما كوبنهاغن يحتاج للفوز وانتظار بقية نتائج الفرق الأخر، من أجل التأهل للملحق المؤهل لدور الـ16.

ويعتمد الفريق الدنماركي على خبرة لاعبيه مثل توماس ديلاني، مع الأمل في مواصلة سلسلة إيجابية من النتائج في الجولات السابقة، وهو ما يمنح الفريق معنويات عالية قبل مواجهة برشلونة.

ويتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد كوبنهاغن في المركز 26 برصيد ثماني نقاط.

ويستضيف باريس سان جيرمان (حامل اللقب) فريق نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية، حيث يسعى الفريق الفرنسي بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي لضمان التأهل المباشر أو الوصول للملحق.

ويستفيد فريق العاصمة الفرنسية من سجل قوي ضد الفرق الإنجليزية في دوري الأبطال على ملعب "حديقة الأمراء"، إذ لم يخسر منذ عام 2020 أمام مانشستر يونايتد، مع سجل جيد للفريق في آخر ست مباريات أوروبية على أرضه، محققا خمسة انتصارات.

ويسعى نيوكاسل لإنهاء سلسلة عدم الفوز خارج ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في الوصول إلى دور الـ16 مباشرة.

ويتواجد نيوكاسل في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان.

وفي بقية المباريات، يلتقي كلوب بروج البلجيكي مع مارسيليا الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة مع إنتر ميلان الإيطالي، صاحب المركز الرابع شعر برصيد 12 نقطة، ومانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، مع غلطة سراي التركي، وباير ليفركوزن الألماني مع فياريال الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وموناكو الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

كما يلتقي يونيو سانت خيلواز البلجيكي مع أتالانتا الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة مع بودو/جليمت النرويجي، وأياكس أمستردام الهولندي مع أولمبياكوس اليوناني، وبافوس القبرصي مع سلافيا براغ التشيكي، وأتلتيك بيلباو الإسباني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ونابولي الإيطالي، صاحب المركز الـ25 برصيد ثماني نقاط مع تشيلسي الإنجليزي، صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

