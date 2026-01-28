رغم تأخره بمجموعتين: تأهل دراماتيكي لديوكوفيتش إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة

بعد انسحاب الإيطالي لورينزو موسيتي الذي كان يتقدم بمجموعتين على نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ضمن الأخير تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بطريقة درامية، بعد انسحاب منافسه الإيطالي لورينزو موسيتي بينما كان الأخير متقدما بمجموعتين دون رد، في لقاء ربع النهائي، الأربعاء.

دخل موسيتي (الخامس عالميا) ملعب "رود ليفر أرينا" في ملبورن أمام ديوكوفيتش (الرابع عالميا)، وقدم أداء رائعا ليتفوق بمجموعتين (6-4 و6-3)، لكنه بدا وكأنه أصيب في فخذه الأيمن خلال الشوط الثالث من المجموعة الثالثة.

ورغم محاولة اللاعب الإيطالي مواصلة اللعب بعد تلقيه العلاج من اختصاصي العلاج الطبيعي، إلا أنه اضطر في النهاية إلى التوقف عندما كان متأخرا 1-3، بعد ساعتين وثماني دقائق من اللعب.

ولم يسبق لموسيتي الفوز في أي مواجهة أمام ديوكوفيتش في إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، بل خسر المواجهات الثلاث السابقة أمام الفائز بـ24 لقبا في الغراند سلام.

وقال ديوكوفيتش في مقابلته على أرض الملعب "لا أدري ماذا أقول سوى أنني أشعر بالأسف الشديد لأجله، فقد كان لاعبا أفضل بكثير، كنت في طريقي إلى المنزل الليلة، تحدث مثل هذه الأمور في الرياضة".

وتابع "لقد حدث لي ذلك عدة مرات، ولكن أن تكون في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، متقدما بمجموعتين دون خسارة أي شوط، ومسيطرًا تمامًا على المباراة، فهذا أمر مؤسف للغاية".

وأضاف "لا أعرف ماذا أقول أيضا، وأتمنى له حقا الشفاء العاجل. كان يستحق الفوز اليوم، بلا شك".

وفي منافسات السيدات، أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة خامسة عالميا، بالبولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، عندما تغلبت عليها بمجموعتين دون رد بواقع (7-5 و6-1).

وريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 البالغة 26 عاما خاضت نهائي بطولة أستراليا عام 2023 عندما خسرت بصعوبة أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا بثلاث مجموعات.

وتلتقي ريباكينا الخميس مع الأميركية جيسيكا بيغولا التي تغلبت على مواطنتها أماندا أنيسيموفا (6-2 و7-6).