هل ينتقل ديمبلي إلى الدوري السعودي بعد كأس العالم؟

بدأ مسؤولو الدوري السعودي دراسة إمكانية جلب النجم الفرنسي المتوج بجائزة الكرة الذهبية، عثمان ديمبلي، ويتم إعداد عرض مالي كبير لإقناعه بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعد بطولة كأس العالم.

ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يمهدون الطريق لصفقة طموحة الصيف المقبل، بالتعاقد مع عثمان ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أنها علمت أن مسؤولين كبار بالرابطة بدأوا بالفعل بإجراء استفسارات أولية بشأن نقل أحد أبرز نجوم اللعبة من باريس سان جيرمان إلى السعودية في عام 2026.

ويتم إعداد عرض مالي كبير في محاولة لجذب الدولي الفرنسي إلى السعودية بعد كأس العالم الصيف المقبل، فيما يتوقع أن يكون صيفا مزدحما بتبادلات اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير التقارير إلى أن الدورة الأولى من استثمارات السعودية في بعض من أفضل لاعبي العالم تقترب من نهايتها هذا العام، مع انتهاء عقود عدد من النجوم الدوليين الحاليين، ولذلك تعمل السعودية الآن على جلب موجة جديدة من أبرز المواهب إلى الدوري.

وتوج ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، بعدما ساعد سان جيرمان في تحقيق ثلاثة تاريخية، تضمنت تتويج الفريق لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديمبلي 35 هدفا ومرر 14 تمريرة حاسمة في 53 مباراة شارك بها مع سان جيرمان في الموسم الماضي.

وسجل ديمبلي (28 عاما) 49 هدفا في 115 مباراة منذ انتقاله لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة في 2023 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني.