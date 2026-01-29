كاف يفرض عقوبات على السنغال والمغرب ويرفض احتجاج الرباط

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفرض عقوبات بالإيقاف والغرامات على السنغال والمغرب بسبب أحداث رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا في الرباط، شملت لاعبين ومدربين وجماهير، فيما رفضت لجنة الانضباط احتجاج الاتحاد المغربي.

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات بالإيقاف وأخرى مالية على منتخبي السنغال والمغرب، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي جمعت بين المنتخبين في العاصمة المغربية الرباط، فيما قررت رفض الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، توقفًا استمر قرابة ربع ساعة في الدقائق الأخيرة من وقتها الأصلي، بعد تهديد لاعبي المنتخب السنغالي بالانسحاب من أرض الملعب، عقب إلغاء هدف لصالحهم، ثم احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي، قبل أن يعود اللاعبون لاستكمال اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يسجل المنتخب السنغالي هدف الفوز في الوقت الإضافي، ويتوج باللقب القاري.

كما شهدت المباراة أعمال شغب من جانب جماهير المنتخب السنغالي، إلى جانب أحداث أخرى تمثلت بقيام لاعبين من المنتخب المغربي وجامعي الكرات بإخفاء المناشف الخاصة بحارس مرمى المنتخب السنغالي إدوار مندي.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان نشره صباح الخميس، إن لجنة الانضباط "رفضت الاحتجاج المقدّم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشأن ما اعتبره خروقات من جانب الاتحاد السنغالي لأحكام المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، والمتعلقة بالمباراة النهائية لنسخة المغرب 2025".

وقررت اللجنة إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، باب تياو، خمس مباريات رسمية ينظمها الاتحاد الإفريقي، "بسبب سلوكه غير الرياضي، ولمخالفته مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، وإساءته لسمعة اللعبة"، إضافة إلى فرض غرامة مالية بحقه بقيمة 100 ألف دولار.

كما تقرر إيقاف لاعبي المنتخب السنغالي، إيليمان ندياي وإسماعيلا سار، مباراتين رسميتين لكل منهما، "بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم".

وغرّمت لجنة الانضباط الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 300 ألف دولار، "بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، والذي أضرّ بسمعة اللعبة وخالف مبادئ اللعب النظيف والنزاهة"، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 300 ألف دولار، "بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين والجهاز الفني، وما ترتب عليه من إساءة لسمعة اللعبة ومخالفة مبادئ الولاء والنزاهة".

وأوضح مصدر في لجنة الانضباط أن عقوبات الإيقاف المفروضة على مدرب ولاعبي المنتخب السنغالي لن تُطبق على مباريات كأس العالم المقبلة، التي تأهل لها المنتخبان السنغالي والمغربي، مشيرًا إلى أن العقوبات تقتصر على المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف المصدر أن "عقوبات الإيقاف ستُطبق في مباريات كاف، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، المقررة انطلاقتها خلال فترة التوقف الدولي في أيلول/ سبتمبر المقبل".

عقوبات بحق لاعبين من المغرب

وفي ما يتعلق بالمنتخب المغربي، قررت لجنة الانضباط إيقاف القائد أشرف حكيمي مباراتين رسميتين، مع تعليق تنفيذ إحدى المباراتين لمدة عام من تاريخ القرار، "بسبب سلوكه غير الرياضي"، وذلك على خلفية واقعة إخفاء مناشف حارس مرمى المنتخب السنغالي.

كما تقرر إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري ثلاث مباريات رسمية "بسبب السلوك غير الرياضي"، إلى جانب فرض غرامة مالية بحقه بقيمة 100 ألف دولار.

وغرّمت اللجنة الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار، "بسبب السلوك غير المناسب من جامعي الكرات داخل الملعب خلال المباراة"، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 100 ألف دولار، "بسبب السلوك غير اللائق للاعبين والجهاز الفني، إثر اقتحام منطقة مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR) وعرقلة عمل الحكم، في مخالفة لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة المنصوص عليها في المادتين 82 و83 من لائحة الانضباط".

وكانت المباراة النهائية قد شهدت توترًا كبيرًا، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، عقب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد مباشرة بعد إلغاء هدف للمنتخب السنغالي، ما دفع عددًا من لاعبي "أسود التيرانغا" إلى مغادرة أرض الملعب، قبل أن يعودوا بطلب من نجم الفريق ساديو مانيه.

وامتدت التوترات إلى المدرجات، حيث حاول عدد من مشجعي المنتخب السنغالي اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، بما في ذلك أثناء استعداد إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها لاحقًا.

وفي الوقت الإضافي، سجل باب غي هدف الفوز للمنتخب السنغالي من تسديدة قوية. وفي سياق متصل، يُحاكم 18 مشجعًا سنغاليًا أوقفوا على خلفية أعمال شغب خلال المباراة، على أن تُعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.