مبابي يُداوي جراح ريال القارية بفوز صعب وسط صافرات الاستهجان

سجل النجم الفرنسي هدف الفوز في وقت متأخر، في لقاء صعب شهد صافرات استهجان من جماهير النادي الملكي احتجاجًا على مستوى الفريق، بعد هزيمة صعبة في دوري أبطال أوروبا.

قاد المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي فريقه ريال مدريد إلى مداواة جراحه القارية، بتسجيله هدف الفوز الصعب على ضيفه رايو فايكانو، المنقوص عددًا، الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط صافرات استهجان من جماهير النادي الملكي.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور (15)، والفرنسي كيليان مبابي (90+10) هدفَي ريال مدريد، ومن الطرف المقابل، سجّل خورخي دي فروتوس (49) هدف رايو فايكانو، الذي لعب بتسعة لاعبين عقب طرد السنغالي باث سيس (80)، وبيب تشافاريا (90+13).

وهذا هو الفوز السادس تواليًّا لريال مدريد، والسابع عشر في الليغا، ليرفع الملكي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، معيدًا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر والفائز على إلتشي بنتيجة 3-1 السبت.

"فوز نابع من القلب"

قال مدرب النادي الملكي، ألفارو أربيلوا لقناة ريال مدريد التلفزيونية إنّه "كان فوزًا نابعًا من القلب والروح، وقد شجّعَنا جمهور برنابيو على مواجهة فريق طالما شكّل لنا تحديًّا كبيرًا".

وأضاف أربيلوا، الذي حلّ مكان تشابي ألونسو، أنّه يتطلع الآن إلى أسبوعين من الراحة من مباريات منتصف الأسبوع، بسبب خروج ريال المبكر من كأس الملك، قائلًا "خضنا مباريات أكثر بكثير من الحصص التدريبية، التي تُخصص للراحة والاستشفاء، ولا يمكن ممارستها بكثافة عالية، وكمدرب، افتقدت هذا الوقت للعمل".

وتابع قائلًا "سنستغل هذين الأسبوعين لمواصلة تطوير الفريق، على المستويين: الفردي، والجماعي".

وشهد اللقاء إطلاق جماهير النادي الملكي صافرات استهجان على لاعبي فريقهم أغلب فترات المباراة؛ تعبيرًا عن استيائهم من المستوى المتذبذب للفريق، خصوصًا عقب خسارته المذلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي، بالنتيجة 2-4 في لشبونة، في الجولة الثامنة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أرغمته على خوض الملحق بدلًا من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، للموسم الثاني على التوالي.

وأوقعت قرعة الملحق النادي الملكي في مواجهة جديدة مع بنفيكا، ومدربه السابق جوزيه مورينيو، وفي حال تأهله سيضرب موعدًا ناريًّا مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

إصابة بيلينغهام ومعاناة ريال

وزادت محن ريال مدريد بإصابة لاعب وسطه الدولي الإنجليزي، جود بيلينغهام في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، فترك مكانه للدولي المغربي، إبراهيم دياز في الدقيقة العاشرة.

وعانى النادي الملكي أغلب فترات المباراة، وانتظر الدقيقة التاسعة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للحصول على ركلة جزاء، حسم بها النتيجة بفضل هدافه وهداف الليغا، مبابي الذي رفع رصيده إلى 22 هدفًا، بينها 8 من ركلات الجزاء.

وكان الدولي المغربي، إلياس أخوماش، المنتقل حديثًا إلى رايو فايكانو قادمًا من فياريال على سبيل الإعارة، قريبًا من افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة قريبة، مرت بجوار القائم الأيسر (5).

ومنح فينيسيوس التقدم لريال مدريد بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة، بعد مجهود فردي رائع إثر تمريرة من دياز، أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني، أوغوستو باتايا (15).

ونجح رايو فايكانو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني، عبر دي فروتوس، بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة بعد رأسية لألفارو غارسيا (49).

وأنقذ حارس المرمى الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا مرماه من هدف محقق، بتصدّيه لانفراد البلجيكي، أندري راتيو المنطلق في هجمة مرتدة من منتصف الملعب (64).

وحرمت العارضة مبابي من هز الشباك، بردّها تسديدته من داخل المنطقة بعد تلقيه كرة من البديل، غونسالو غارسيا فراوغ الحارس الذي خرج من مرماه (68).

وتلقى لاعب الوسط السنغالي، باث سيس بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل قوي على الكاحل الأيسر للبديل، داني سيبايوس (80).

وكاد سيبايوس يهز الشباك بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مرت بجوار القائم الأيسر (82)، ثم أبعد القائم رأسية الفرنسي الآخر، إدواردو كامافينغا من مسافة قريبة (85)، وتصدى باتايا لتسديدة قوية من مسافة قريبة للبديل البرازيلي، رودريغو على دفعتين (90+5).

وحصل دياز على ركلة جزاء إثر تعرضه لعرقلة من السنغالي، نوبل مندي داخل المنطقة، فانبرى لها مبابي وسدّدها على يمين باتاليا (90+10).

وطُرد تشافاريا لتلقيه الإنذار الثاني، بعد دفعه رودريغو على إحدى اللوحات الاعلانية (90+13).