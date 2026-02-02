أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم المهاجم النيجيري لوكمان

من المقرر أن يخضع اللاعب لوكمان للفحص الطبي اليوم الإثنين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الرسمية للعقد تمهيدا لانضمامه لأتلتيكو مدريد.

أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأحد، توصله إلى اتفاق مع أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي أديمولا لوكمان.

وأكد النادي الإسباني، أن لوكمان يتواجد بالفعل في مدريد لتوقيع عقده، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي مشروط باجتياز اللاعب للفحص الطبي الذي من المقرر أن يخضع له اليوم الإثنين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الرسمية للعقد.

ويتمتع لوكمان، البالغ من العمر 28 عاما، بخبرة واسعة في الدوريات الأوروبية الكبرى؛ حيث سبق له اللعب في صفوف فولهام وليستر سيتي في إنجلترا، كما خاض تجربة مع فريق لايبزيغ الألماني قبل انضمامه إلى أتالانتا في عام 2022.

كما برز لوكمان بشكل لافت مع منتخب نيجيريا بتسجيله ثلاثة أهداف في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت في المغرب قبل نحو أسبوعين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني، بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وعشر نقاط عن المتصدر برشلونة بعد مرور 22 جولة.

كما يستعد الفريق لمواجهة نادي كلوب بروج في ملحق دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.