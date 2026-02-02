ديوكوفيتش يغادر أستراليا مع شكوك حول نيله فرصة أخرى للفوز بلقبه الكبير الـ25

أحرز ديوكوفيتش لقب أستراليا المفتوحة 10 مرات قياسية، قبل أن يسقط الأحد للمرة الأولى في مباراة نهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى.

يغادر أسطورة كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ملبورن وعداده ما زال متوقفا عند اللقب الكبير الرابع والعشرين، مع تجدد الشكوك حول عدد المحاولات المتبقية لديه لبلوغ الرقم القياسي المطلق الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت.

لطالما رفض النجم الصربي الذي يحتفل في أيار/ مايو بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، الحديث عن الاعتزال، مؤكدا أنه يضع نصب عينيه الدفاع عن لقبه الأولمبي في ألعاب لوس أنجليس 2028.

لكن بعد خسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس بأربع مجموعات في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الأحد، ألمح إلى احتمال عدم عودته مجددا إلى ملبورن.

وقال للجمهور في ملعب رود ليفر أرينا "الله وحده يعلم ما الذي سيحدث غدا، فكيف بعد ستة أشهر أو 12 شهرا"، مضيفا "كانت رحلة رائعة. أحبكم جميعا".

وأحرز ديوكوفيتش لقب أستراليا المفتوحة 10 مرات قياسية، قبل أن يسقط الأحد للمرة الأولى في مباراة نهائية لأولى البطولات الأربع الكبرى.

لكن رغم نجاحاته الكبيرة، لم تكن علاقته بجماهير ملبورن دائما سهلة، لا سيما بعد الذي حصل عام 2022 حين أوقف في المطار وحرم من المشاركة بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال "أود أن أقول في الختام إنكم، وخصوصا في المباراتين الأخيرتين، منحتموني شيئا لم أشعر به من قبل في أستراليا. كل هذا الحب والدعم والإيجابية. حاولت أن أرد لكم ذلك من خلال تقديم كرة مضرب جيدة على مدار الأعوام".

كان لحديثه وقع خطاب الوداع، ولم يبدُ مجرد ردة فعل عاطفية على الهزيمة.

وأكد أنه حضّر خطابين، أحدهما للفوز والآخر للخسارة.

ألكاراس وسينر يُعقدان المهمة

تساوى ديوكوفيتش مع كورت في صدارة لائحة الأكثر تتويجا بألقاب البطولات الكبرى، إن كان عند الرجال أو السيدات، في حقبة الهواة أو الاحتراف، عندما أحرز لقبه الرابع والعشرين في بطولة الولايات المتحدة عام 2023.

لكن التقدم في السن والإصابات، وصعود نجم ألكاراس المصنف أول عالميا والإيطالي يانيك سينر الثاني الذي تنازل عن لقب أستراليا بخروجه في نصف النهائي أمام ديوكوفيتش، كلها عوامل منعته من إضافة لقب جديد.

وقبل الأحد، كانت آخر مباراة نهائية يخوضها في الـ"غراند سلام" عام 2024 في ويمبلدون عندما خسر أمام ألكاراس أيضا.

وصل العام الماضي إلى نصف نهائي جميع البطولات الأربع الكبرى، لكنه لم يتمكن من بلوغ أي نهائي، في وقت تقاسم ألكاراس وسينر الألقاب.

استعاد بعضا من بريق الماضي عندما تغلب على سينر الذي يصغره بـ14 عاما، بعد مباراة ماراثونية من خمس مجموعات في نصف النهائي.

لكن بعد فوزه بالمجموعة الأولى في النهائي، فرض ألكاراس البالغ 22 عاما هيمنته ليحسم المباراة 2-6 و6-2 و6-3 و7-5.

وأقر الصربي، في إشارة إلى موقعه الحالي في هرم كرة المضرب العالمية، بأنه لم يكن يتوقع بلوغ نهائي كبير آخر.

"أنا أؤمن على الدوام"

يمكن القول إن ديوكوفيتش ضيّع الأحد أفضل فرصة متبقية له للفوز بلقبه الكبير الخامس والعشرين.

يُعد ديوكوفيتش الملك المطلق لملبورن بارك ورود ليفر أرينا هو الملعب الذي حقق عليه أكبر نجاحاته، لكن الحظ حالفه مرتين في طريقه إلى نصف النهائي هذا العام، إذ عبر الدور الرابع من دون أن يلعب بعد انسحاب التشيكي ياكوب منشيك للإصابة.

ثم كان على شفير الخسارة أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي بعدما تأخر بمجموعتين، قبل أن ينسحب المصنف خامسا بسبب الإصابة.

وبلغ النهائي بفوزه على سينر، لكن تكرار الإنجاز أمام ألكاراس بعد خوض مباراة من خمس مجموعات كان يتطلب جهدا يفوق طاقته.

بالنسبة له "بشكل عام، كانت بطولة رائعة بالفعل"، مضيفا "كنت أعلم أنه يتوجب عليّ على الأرجح الفوز على الإثنين معا، ألكاراس وسينر، في الطريق إلى اللقب. تغلبت على أحدهما، وهذا جيد وخطوة أبعد مما وصلت إليه في الغراند سلام العام الماضي. أمر مشجع، لكنه ليس كافيا بالنسبة لي".

فما الذي ينتظر أحد أعظم لاعبي كرة المضرب في التاريخ؟

مهما بقي له من وقت، لن يتخلى عن حلم اللقب الخامس والعشرين، حتى وإن باتت الاحتمالات ضده.

وقال "أنا أؤمن على الدوام بأني قادر على ذلك. وإلا لما واصلت المنافسة".