أتلتيكو مدريد يعزّز صفوفه بثلاث صفقات في ختام "الميركاتو" الشتوي

أبرم أتلتيكو مدريد ثلاث صفقات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، معزّزًا صفوفه بلاعبي الوسط رودريغو ميندوسا وأوبيد فارغاس، إلى جانب إتمام التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، في خطوة تهدف إلى دعم الفريق في سباق المنافسة.

اختتم أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، سوق الانتقالات الشتوية بإبرام ثلاث صفقات دفعة واحدة، شملت ضم لاعبي الوسط رودريغو ميندوسا والمكسيكي أوبيد فارغاس، إلى جانب إتمام التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان.

وجاءت هذه التحركات استجابة لطلب مدرب الفريق دييغو سيميوني تعزيز التشكيلة، في ظل احتلال الفريق المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر، وبعد مغادرة الإنجليزي كونور غالاغر والإيطالي جاكومو راسبادوري خلال فترة الانتقالات.

وانضم ميندوسا إلى صفوف "الروخيبلانكوس" قادماً من إلتشي مقابل نحو 20 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2031، فيما تعاقد النادي مع فارغاس (20 عاماً) قادماً من سياتل ساوندرز الأميركي، بعدما سبق له مواجهة أتلتيكو في كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وفي أبرز صفقات اليوم الأخير، أتم أتلتيكو اتفاقه مع أتالانتا الإيطالي لضم لوكمان مقابل قرابة 40 مليون يورو، ووقّع المهاجم النيجيري عقداً يمتد حتى عام 2030.

ويأتي نشاط أتلتيكو اللافت في سوق الانتقالات، في وقت شهد فيه "الميركاتو" الشتوي الإسباني حركة محدودة، إذ اكتفى برشلونة بضم البرتغالي جواو كانسيلو معاراً من الهلال السعودي، بينما لم يبرم ريال مدريد أي صفقات.