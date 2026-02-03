مرسيليا يعزّز وسطه بعبدلي ونادي ويُجري تغييرات واسعة في اليوم الأخير من الميركاتو

أجرى نادي مرسيليا تغييرات واسعة على تشكيلته في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، فعزّز خط الوسط بصفقتين جديدتين، مقابل التخلي عن عدد من اللاعبين، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للفريق وتحسين نتائجه في النصف الثاني من الموسم.

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية نشاطًا لافتًا في نادي مرسيليا، ثالث ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما أبرم صفقات لتعزيز خط الوسط، مقابل الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية هذا الموسم.

وأعلن النادي الجنوبي تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري حيماد عبدلي (26 عامًا) قادمًا من أنجيه، قبل خمسة أشهر من نهاية عقده، دون الكشف عن قيمة الصفقة، على أن يمتد عقده الجديد مع مرسيليا حتى حزيران/ يونيو 2030.

وأشاد النادي بقدرات عبدلي، معتبرًا أنه لاعب متكامل قادر على فرض الإيقاع وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف الحاسمة.

كما ضمّ مرسيليا لاعب الوسط النيجيري الشاب توشوكوو نادي (22 عامًا) من نادي تسولت فاريغيم البلجيكي، علمًا أنه خاض مؤخرًا أولى مبارياته الدولية مع منتخب نيجيريا خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب.

ويأتي هذان التعاقدان ضمن سلسلة صفقات أبرمها مرسيليا هذا الشتاء، أبرزها ضم الهولندي كوينتن تيمبر من فينورد، إلى جانب استعارة الإنكليزي الشاب إيثان نوانيري من أرسنال، في محاولة لتعزيز خط الوسط الذي لم يبرز فيه هذا الموسم سوى الدنماركي بيار-إميل هويبيرغ.

في المقابل، كان باب المغادرين مزدحمًا أيضًا، إذ أعير لاعب الوسط الإنجليزي أنغيل غوميش إلى ولفرهامبتون مع خيار الشراء، فيما انتقل الظهير السويسري أوليس غارسيا ولاعب الوسط الشاب داريل باكولا إلى ساسوولو الإيطالي، الأول على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، والثاني بانتقال نهائي. كما فعّل ساسوولو خيار شراء لاعب الوسط الكندي إسماعيل كونيه.

واختُتمت تحركات مرسيليا بعودة الدولي الدنماركي مات أورايلي إلى برايتون، بعد فترة إعارة لم ينجح خلالها في فرض نفسه ضمن تشكيلة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي.