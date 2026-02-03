يوفنتوس يضم هولم مع خيار الشراء ونابولي يعزّز هجومه بسانتوس

أعلن ناديا يوفنتوس ونابولي عن إبرام صفقتين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات، حيث ضمّ الأول المدافع السويدي إميل هولم مع خيار الشراء، فيما عزّز الثاني صفوفه بالمهاجم البرازيلي - التونسي أليسون سانتوس قادمًا من سبورتينغ البرتغالي.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعاقده مع المدافع الدولي السويدي إميل هولم قادمًا من بولونيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع تضمين الاتفاق بندًا يتيح الشراء النهائي، في وقت واصل فيه نابولي حامل اللقب تدعيم صفوفه بضم المهاجم البرازيلي - التونسي أليسون سانتوس من سبورتينغ البرتغالي.

وأوضح يوفنتوس في بيان رسمي، مساء أمس الإثنين، أنه توصل إلى اتفاق مع بولونيا يقضي بانتقال هولم (25 عامًا) على سبيل الإعارة المجانية حتى 30 حزيران/ يونيو 2026، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.

وكان هولم قد انضم إلى بولونيا عام 2024 قادمًا من أتالانتا، ويأتي تعاقده في ظل سعي "السيدة العجوز" لتعزيز خطها الخلفي، علمًا أن الفريق يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإيطالي، متأخرًا بنقطة واحدة عن نابولي الثالث، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر إنتر.

في المقابل، أعلن نابولي عن ضم المهاجم أليسون دي ألميدا سانتوس (23 عامًا) على سبيل الإعارة من سبورتينغ، مع خيار الشراء، لتعويض الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

وقدم سانتوس، الذي انتقل إلى سبورتينغ الصيف الماضي، أداءً لافتًا في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الانتصار على مرسيليا الفرنسي (2-1).

ويعود أصل سانتوس إلى تونس من جهة والده أديلتون بيريرا دوس سانتوس، الذي سبق له تمثيل منتخب تونس في مباراتين خلال تصفيات كأس العالم 2002، دون أن يكون ضمن قائمة "نسور قرطاج" في النهائيات.