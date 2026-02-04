الدوري السعودي يشتعل: اعتكاف رونالدو عن النصر وانتقال بنزيمة للهلال

تصدر غياب رونالدو (40 عاما) العناوين محليا وعالميا، وسط تقارير صحافية من البرتغال عن استيائه من سياسة صندوق الاستثمارات العامة لعدم تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ظلل اعتكاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ناديه النصر، وانتقال زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهلال، أجواء الجولة 20 من الدوري السعودي لكرة القدم التي شهدت، مع إغلاق الانتقالات الشتوية، اشتعالا في المنافسة على اللقب.

وقلّص النصر الفارق إلى نقطة واحدة خلف الهلال المتعادل مع الأهلي الثالث سلبا على أرضه في كلاسيكو الجولة.

وواصل القادسية نتائجه المميزة بقيادة مدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودغرز، حاصدا فوزا جديدا، خارج أرضه، على الخليج بهدف وحيد، ليحافظ على آماله الطموحة في المنافسة باحتلاله المركز الرابع متخلفا بـ4 نقاط عن الهلال.

واقترب الاتحاد (34 نقطة) الفائز على النجمة (1-0)، من المركز الخامس مزاحما التعاون (38) بعد خسارة الأخير أمام الاتفاق بالنتيجة عينها.

ويصف المدرب البرتغالي جوزيه رودريغيز الدوري هذا الموسم بـ"المجنون"!.

ويتابع "من المستحيل إصدار أي توقعات. أعتقد أن النصف الثاني من الموسم سيكون مثيرا للغاية وقابلا للتغير بشكل كبير، حيث يزداد عدد الفرق المرشحة للقب".

"إضراب شخصي رمزي لرونالدو"

بقي موقف الـ"دون" غامضا، إذ واصل تغيبه عن تدريبات النصر، ما عزز من احتمالات غيابه عن مواجهة الاتحاد الجمعة، في ظل سباق محموم لنيل اللقب الذي لا يزال غائبا عن خزائنه منذ قدوم رونالدو.

وأكد رودريغيز أن "غياب كريستيانو ليس إلّا شكلا من أشكال الاحتجاج، أو الإضراب الشخصي الرمزي إذ لا يوجد سبب جسدي يبرره".

ويشير المدرب السابق لفريق الرياض، الذي فاز عليه النصر بغياب رونالدو بهدف يتيم، إلى أن "جذور هذا الوضع تكمن في طريقة إدارة صندوق الاستثمارات العام للانتقالات بالنسبة للأندية تحت مسؤوليته".

ويضيف "أتفق مع كريستيانو. الوقائع التي حصلت تدعم هذا الرأي".

ويعلل رودريغيز رأيه بالقول "على الرغم من رحيل جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني) وكايو سيزار (كورنثيانز البرازيلي)، تمكن الهلال من التعاقد مع لاعبين مرتفعي الجودة مثل الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي) والفرنسي قادر ميتيه (رين الفرنسي)، ثم بنزيمة، فيما شهد النصر رحيل مهاجمه البرازيلي ويسلي على سبيل الإعارة إلى ريال سوسييداد الإسباني من دون أي تعاقدات كبيرة".

وتابع رودريغيز (57 عاما)، أن "النصر لا يزال في سباق البطولة، لكن آمل ألا تؤثر هذه الأزمة بين كريستيانو وصندوق الاستثمارات على علاقته بناديه، خصوصا وأن عقده يمتد حتى 2027".

وقاد السنغالي ساديو مانيه النصر إلى تقليص الفارق مع الهلال إلى نقطة واحدة بفوز صعب على مضيفه الرياض بهدف وحيد حمل توقيع نجم ليفربول السابق.

ورغم الفوز، وفي خطوة فسِرت أنها لتجنب أي أسئلة تتعلق برونالدو، خالف جيزوس ولاعبوه لوائح الدوري ورفضوا الإدلاء بأي تصريحات قبل وبعد المباراة أمام الرياض أو إجراء المؤتمر الصحافي الروتيني.

"كريم سيُضيف الكثير للهلال"

في الرياض، وبالتزامن مع إعلانه التعاقد مع بنزيمة، لم يستغل الهلال مؤازرة جماهيره الكبيرة في المملكة أرينا، فاكتفى بالتعادل مع الأهلي، مفوتا فرصة الإبقاء على فارق الثلاث نقاط عن "العالمي".

وفيما أكد مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي أن فريقه لعب بشكل جيد، مشيرا إلى أنه افتقد إنهاء الهجمة، أشاد مدرب الأهلي الالماني ماتياس يايسله بمنظومة فريقه الدفاعية "لم تكن هناك هجمات خطرة علينا، ولم نلعب للتعادل".

بدوره، أكد السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال أن انضمام بنزيمة يمثل إضافة كبيرة للفريق "اللاعبون سيعملون على توفير البيئة المناسبة لكريم من أجل تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق البطولات".

ويتفق رودريغيز، الكشّاف السابق في نادي بوردو الفرنسي مع كوليبالي "لقد كان كريم العقل المدبر لموسم الاتحاد المتميز الموسم الماضي، لكن أعتقد أنه شعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الإقالة المبكرة لمواطنه لوران بلان فضلا عن وضعه الشخصي، خصوصا التأخير في حل مشكلاته التعاقدية. وقد انعكس هذا بوضوح على أدائه".

من ناحيته، قال الإنجليزي إيفان توني نجم الأهلي "إذا لم تتمكن من الفوز، فعلى الأقل لا تخسر. حصلنا على نقطة وسنمضي قدما إلى الأمام".

اتحاديا، ورغم إعلان فنربخشه التركي بداية عن فشل صفقة تبادل مهاجمه المغربي يوسف النصيري مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي "بسبب إدخال الاتحاد المعلومات المتعلقة بهذين الانتقالين بشكل غير صحيح" وفقا للنادي التركي، أعلن الاتحاد وفنربخشه تواليا إتمام صفقة التبادل.