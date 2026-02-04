مدرب آرسنال: نحن نقاتل على كل الجبهات وهذا ما نريده

قال أرتيتا بعد المباراة "هذه أفضل الفيتامينات التي يمكن أن نضعها في أجسامنا لأننا نلعب كل ثلاثة أيام".

يعتقد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بأن آرسنال سيستفيد من الشعور "السحري" بعد بلوغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، ليمنح زخما لمسعاه نحو لقب الدوري.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفاز آرسنال على تشيلسي 1-0 في إياب نصف النهائي الثلاثاء، بعدما سجّل الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليحسم الانتصار 4-2 في مجموع المباراتين.

وجاء الفوز بعد خسارة آخر أربع مباريات نصف نهائية خاضها في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة عام 2025، كما كأس الرابطة أيضا قبلها في 2022، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2021.

وسيخوض آرسنال أول نهائي له منذ ستة أعوام عندما يلتقي مانشستر سيتي أو نيوكاسل في ويمبلي في 22 آذار/مارس.

قال أرتيتا بعد المباراة "هذه أفضل الفيتامينات التي يمكن أن نضعها في أجسامنا لأننا نلعب كل ثلاثة أيام".

وأضاف "عندما تعمل بجد كي تحقق مثل هذه اللحظات وتعيشها معا، يكون الأمر سحريا. يمكنك رؤية الفرح والابتسامة والطاقة في غرفة الملابس وفي كل من يعمل في النادي".

وتابع الإسباني "الفوز يساعد في كل شيء: الثقة، الطاقة... سمّها ما شئت".

وأردف "وفي هذه الأثناء، نعرف أننا يجب أن نضع ذلك جانبا، لأننا بعد ثلاثة أيام فقط سنخوض مباراة كبيرة في الدوري (أمام سندرلاند)، ونحن نقاتل على كل الجبهات. وهذا ما نريده. فلنواصل التقدم".

ويحتل آرسنال صدارة الدوري بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي الثاني حامل اللقب، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تصدره دور المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة.