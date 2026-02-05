كأس إسبانيا: سوسييداد وبلباو يلحقان ببرشلونة إلى المربع الذهبي

ينظم الدور نصف النهائي في 11 شباط/ فبراير الحالي ذهابا والرابع من آذار/ مارس المقبل إيابا، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أيار/ مايو المقبل.

لحق ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو ببرشلونة حامل اللقب إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، بفوز الأول على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2، والثاني على مضيفه فالنسيا 2-1، مساء أمس الأربعاء في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، تقدم ديبورتيفو ألافيس مرتين عبر الجزائري عبد الرحمن رباش (8) وطوني مارتينيس (29 من ركلة جزاء)، ورد ريال سوسييداد المتوج باللقب ثلاث مرات آخرها عام 2020، عبر قائده ميكل أويارسابال (15) والبرتغالي غونسالو غيديش (76)، قبل أن يخطف الإيسلندي أوري أوسكارسون هدف الفوز (80).

وأهدر مارتينيس ركلة جزاء لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 67.

وفي المباراة الثانية، كان بلباو ثاني أفضل المتوجين (24 لقبا) البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة، عندما هز المهاجم النيجيري عمر صديق شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 26، لكنه كفّر عن خطئه بإدراك التعادل لفالنسيا المتوج بثمانية ألقاب آخرها عام 2019، بعد تسع دقائق (35).

أتلتيك بلباو (Getty Images)

وانتظر بلباو الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع لتسجيل هدف الفوز عبر مهاجمه الدولي الغاني إيناكي وليامس إثر تمريرة من شقيقه الدولي الإسباني نيكو وليامس.

وكان برشلونة حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (32) تخطى ألباسيتي من الدرجة الثانية 2-1 الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي الذي يختتم الخميس بلقاء ريال بيتيس (3 ألقاب) مع ضيفه أتلتيكو مدريد (10 القاب).

ويقام الدور نصف النهائي في 11 شباط/ فبراير الحالي ذهابا والرابع من آذار/ مارس المقبل إيابا، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أيار/ مايو المقبل.