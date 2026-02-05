"فيفا": الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقًا في الانتقالات الشتوية

بلغت قيمة الإنفاق عالميًّا في فترة الانتقالات الشتوية 1.95 مليار دولار، في ثاني أعلى الفترات إنفاقًا في تاريخ سوق الانتقالات الشتوية.

تصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الأكثر إنفاقًا على الصفقات، في الانتقالات الدولية خلال شتاء 2026، وفقًا لتقرير جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ورصد "فيفا" إنفاق الأندية الإنجليزية 363 مليون دولار لضمّ مواهب من مختلف أنحاء العالم، وذلك من إجمالي إنفاق عالمي بلغ 1.95 مليار دولار، خلال الميركاتو الشتوي.

وتعد هذه ثاني أعلى فترة انتقال من حيث قيمة الإنفاق تاريخيًّا، بعد كانون الثاني/ يناير 2025، التي قُدّرت بـ2.37 مليار دولار.

وشهد الميركاتو الشتوي، انتقال كونور جالاجير من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي مقابل 34.7 مليون جنيه إسترليني (47.1 مليون دولار)، ويعد هذا أكبر إنفاق على لاعب من خارج إنجلترا خلال كانون الثاني/ يناير، في حين تعاقد وست هام مع الأرجنتيني، تاتي كاستيلانوس من لاتسيو، وضمّ بورنموث البرازيلي رايان من فاسكو دي جاما، وكلاهما بين أكبر الانتقالات قيمة.

وتأتي أندية إيطاليا، والبرازيل، وألمانيا، وفرنسا، خلف إنجلترا في لائحة أكثر الدوريات إنفاقًا، وفق التقرير.

أما على مستوى كرة القدم للسيدات، فإن كانون الثاني/ يناير 2026 سجل رقمًا قياسيًّا في الانتقالات، بأكثر من 10.8 مليون دولار أنفقتها الأندية حول العالم، لتتخطى الرقم القياسي السابق لعام 2025 بأكثر من 85%.

وتتصدر أندية إنجلترا الإنفاق بـ5.03 مليون دولار، ويشمل هذا تعاقد مانشستر سيتي مع اللاعبة الأميركية الدولية، سام كوفي من بورتلاند ثورنز.