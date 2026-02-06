أتلتيكو مدريد يكتمل عقد نصف نهائي كأس إسبانيا بفوز ساحق على ريال بيتيس

تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بعد سحقه مضيفه ريال بيتيس 5-0، ضمن مباراة شهدت تسجيل الوافد الجديد النيجيري أديمولا لوكمان هدفه الأول مع الفريق.

وافتتح أتلتيكو التسجيل في الشوط الأول عبر السلوفاكي دافيد هانكو (12)، ثم أضاف جوليانو سيميوني (30) ولوكمان (37) قبل أن يختتم الفرنسي أنطوان غريزمان (62) والأرجنتيني تياغو ألمادا (83) مهرجان الأهداف.

وتأهل مع أتلتيكو إلى نصف النهائي كل من برشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسييداد، ليكتمل عقد الفرق الأربعة التي ستتنافس على المراحل النهائية للبطولة.

النيجيري لوكمان، 28 عامًا، انضم إلى أتلتيكو قادمًا من أتالانتا الإيطالي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية مقابل 47 مليون دولار، وسجل هدفه الأول مع النادي في مباراة الأمس.