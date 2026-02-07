الدوري الإنجليزي: أرسنال يعزّز صدارته واليونايتد يواصل انتصاراته

رفع أرسنال رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، مكملًا سلسة الانتصارات في مبارياته الأخيرة، واليونايتد يحقّق فوزه الرابع على التوالي تحت قيادة مايكل كاريك، وتشيلسي يحافظ على المركز الخامس مقلّصًا الفارق عن يونايتد (الرابع) إلى نقطة.

ابتعد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ووسّع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني إلى تسع نقاط مؤقتًا، بعد فوزه على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف نظيفة السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين، وواصل مانشستر يونايتد عروضه الرائعة، وحقق انتصاره الرابع على التوالي.

ورفع أرسنال، الذي حقق فوزه الرابع تواليًّا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بفارق تسع نقاط عن السيتي الذي يواجه مضيفه ليفربول الأحد، وأستون فيلا المتعادل مع بورنموث 1-1.

وكان فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا قد تعثّر في مباراتين متتاليتين، اكتفى فيهما بنقطة واحدة، لكنّه سرعان ما استعاد عافيته، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا، وتأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد إقصائه تشيلسي، وحقق فوزه الثاني تواليًّا في الدوري.

واجه أرسنال أحد أفضل خطوط الدفاع في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنّه تمكن من اجتيازه في المرة الأولى عبر الإسباني مارتن سوبيميندي، بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة البلجيكي لياندرو تروسار (42).

وأمّن السويدي البديل، فيكتور يوكيريس الفوز بهدف ثان من مسافة قريبة، مستغلًّا تمريرة الألماني كاي هافيرتز (66)، ثم سجل الثاني له ولفريقه من هجمة مرتدة، قادها البديل الآخر البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي قدّم له الكرة أمام المرمى الخالي (90+4).

ويُثبت يوكيريس نفسه مباراة تلو الأخرى، بعد توجيه انتقادات كثيرة له في بداية الموسم، إذ أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوري الإنجليزي، بـ5 أهداف منذ بداية العام.

مايكل كاريك "مدرّب رائع"

وواصل مانشستر يونايتد فورته، منذ حلول مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا بدلًا من البرتغالي المقال روبن أموريم، وحقق فوزه الرابع تواليًّا بتغلبه على ضيفه توتنهام المنقوص عدديًّا 2-0.

ورفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط عن السيتي وفيلا.

ووضع هذا الفوز، يونايتد، في وضع جيد وسط صراع قويّ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التي غاب عنها في الموسم الماضي.

في المقابل، تجمّد رصيد توتنهام المتعثّر عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، حيث يجد نفسه أبعد من أي وقت مضى من فرصة التأهل إلى إحدى المسابقات القارية.

واستغل يونايتد على أكمل وجه طرد المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو (29)، ليدكّ مرمى سبيرز بهدفين عبر الكاميروني براين مبومو (38)، وقائده البرتغالي برونو فرنانديز (81).

وقال فرنانديز بعد المباراة، "كنت متأكدًا من أنّه (كاريك) سيكون مدربًا رائعًا وهو يُظهر ذلك. نرجو أن نتمكن من مساعدته على تحقيق المزيد".

وتابع قائلًا "الجميع يدرك الضغط المصاحب للعب لهذا النادي، والجميع يعرف حجم التوقعات المحيطة به. هو يعرف ماذا يعني أن يفوز هذا النادي. هذا يضيف شيئًا مميزًا إلى الفريق".

في المقابل، تعرّض النادي اللندني لضربة كبيرة بعد طرد روميرو، إثر تدخل عنيف على كاسيميرو (29).

وقد يكون لحادثة الطرد تبعات طويلة الأمد على روميرو، بعد أن كلّف خروجه الفريق كثيرًا، وذلك بعد أيام فقط من هجومه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على إدارة النادي.

وقال مدرب سبيرز الدانماركي، توماس فرانك إنّ الدولي الأرجنتيني تم "التعامل معه داخليًّا"، بعد أن وصف تشكيلة توتنهام المحدودة بأنّها "مخزية"، عقب إغلاق سوق الانتقالات.

وسيغيب روميرو عن فريقه الآن لأربع مباريات بعد طرده المباشر، إذ نال بطاقته الحمراء الثانية هذا الموسم، والسادسة في مسيرته مع النادي اللندني.

تشيلسي يعزّز مركزه الخامس

عزّز تشيلسي مركزه الخامس، بفوزه السهل على مضيفه وولفرهامبتون متذيّل الترتيب بنتيجة 3-1، بقيادة المهاجم كول بالمر الذي سجل ثلاثية فريقه (13 و35 من ركلتي جزاء، و38)، مقابل هدف للنيجيري، تولوالاشي إيمانويل أروكوداري (54).

ورفع الـ"بلوز" رصيده إلى 43 نقطة، وأصبحوا بفارق نقطة عن يونايتد، وأربع عن ليفربول السادس.

وأخفق فيلا بالصعود إلى المركز الثاني بتعادله مع بورنموث، بهدف سجله مورغان رودرغز (22)، لهدف البرازيلي رايان (55).

وحسم وست هام صراع القاع مع مضيفه بيرنلي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 15 لبيرنلي.

وقلب إيفرتون النتيجة على مضيفه فولهام وفاز عليه بنتيجة 2-1، بعد تأخره بهدف الأوكرواني، فيتالي ميكولينكو (18 بالخطأ في مرماه)، قبل تسجيل كيرنان ديوسبري-هال (76)، والحارس بيرند لينو بالخطأ في مرماه (83).

وحقق برنتفورد فوزًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2.

بعد تقدم أصحاب الأرض بهدف الهولندي سفين بوتمان (24)، قلب برينتفورد الطاولة بهدفي الألماني فيتالي يانيلت (37) والبرازيلي تياغو (45+2 من ركلة جزاء)، لكنّ البرازيلي الآخر برونو غيمارايش عادل النتيجة (79 من ركلة جزاء)، قبل أن يخطف البوركينابي دانغو أوتارا الثالث للضيوف (85).