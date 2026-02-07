نادي برشلونة يعلن انسحابه من مشروع السوبر ليغ الأوروبي لكرة القدم

قال النادي الكاتالوني في بيان له: "يود نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه قد أبلغ رسميًا اليوم شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، انسحابه رسميًا من دوري السوبر ليغ الأوروبي، المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث ثورة في كرة القدم الأوروبية، والذي كان يحظى أيضًا بدعم علني من غريمه المحلي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريس.

وقال النادي الكاتالوني في بيان له: "يود نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه قد أبلغ رسميًا اليوم شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

يعد هذا الإعلان تطورًا جديدًا في هذا الملف، بعد عدة أشهر من قرار محكمة الاستئناف في مدريد، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) قد "أساء استخدام السلطة" بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021.

وكان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، قال في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إن النادي الكاتالوني يرغب في إعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، مبتعدًا عن المشروع الذي أطلقته 12 ناديًا في 2021، قبل أن ينهار سريعًا تحت وطأة الضغوط الهائلة من الجماهير والمؤسسات.

وتحت ضغط شعبي ومؤسسي، انسحبت العديد من الأندية التي كانت قد وافقت سابقًا على الانضمام إلى المشروع، لكن عملاقي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، لم يفعلا ذلك، ليجد الأخير الآن نفسه وحيدًا في هذه المعركة التي يعتبرها "أساسية" من أجل "إنقاذ كرة القدم الأوروبية".

ووفقًا لمصدر مطلع على الملف، قرر النادي الملكي، ومنظّم دوري السوبر شركة "إي 22 سبورتس"، نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات تزيد عن 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للعبة.

واستنادًا إلى القرارات القضائية لصالحها، اعتبر ممثل الشركة المروجة لوكالة فرانس برس أن الشركة "مخوّلة لإنشاء مسابقة"، وأن "ويفا" لم يعد لديه أي وسيلة لمنعها.

من جانبه، يؤكد ويفا أن مدى حكم الاستئناف الصادر نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025 غير واضح، إذ يخص قواعد كانت سارية في 2021، لكنها خضعت لتعديلات في العام التالي.