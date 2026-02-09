بايرن ميونخ يقترب من تحطيم رقم تاريخي

يقترب بايرن ميونخ من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق (101 هدف) في موسم 1971-1972، علمًا أن برصيده حاليا 79 هدفا في 21 مباراة فقط.

أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، البلجيكي فينسينت كومباني، أن تركيزه الأساسي منصب على حسم لقب الدوري الألماني وليس الركض وراء الأرقام القياسية، وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه الفريق على هوفنهايم بنتيجة 5-1 أمس الأحد في البوندسليغا.

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 79 هدفا في 21 مباراة فقط، ليصبح على بعد خطوات من تحطيم الرقم التاريخي المسجل باسم النادي (101 هدف) في موسم 1971-1972، لكن كومباني أكد "في الوقت الحالي، هذا ليس أولوية بالنسبة لي".

ويستهدف المدرب البلجيكي تأمين الصدارة التي يبتعد بها بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند قبل 13 جولة من النهاية.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم الكولومبي لويس دياز، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الأولى بقميص بايرن ميونخ، كما تسبب في ركلتي جزاء نفذهما بنجاح القناص الإنجليزي هاري كين، ليرفع الأخير رصيده إلى 24 هدفا في صدارة الهدافين.

وأثنى عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، ماكس إيبرل، على تأثير لويس دياز الكبير منذ قدومه من ليفربول الصيف الماضي.

وأوضح "لويس دياز هو من صنع الفارق، لقد كان مفتاح المباراة. وأحدث تأثيرا هائلا في ليفربول مع فريق كان ناجحا للغاية بالفعل، وهو يواصل ذلك هنا بسلاسة مع بايرن، إنه لاعب يلعب بشكل مذهل من خلال القلب والشغف والالتزام".