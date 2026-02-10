رونالدو ينهي إضرابه مع النصر السعودي

يخوض فريق النصر منافسة نارية في الدوري السعودي، إذ يبتعد بفارق نقطة عن الهلال المتصدر بعدما استأثر فترة طويلة بالمركز الأول، فيما لا يزال رونالدو، القادم بصفقة خيالية مطلع 2023، يلهث وراء أول ألقابه المحلية مع الأصفر.

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو إضرابه عن المشاركة في مباريات فريق النصر السعودي بعد تلقيه وعودا من نادي العاصمة بمعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية، بحسب ما ذكرت تقارير برتغالية وسعودية اليوم الثلاثاء.

وغاب ابن الحادية والأربعين عن مباراتي فريقه الأخيرتين في الدوري السعودي لكرة القدم أمام الرياض (1-0) والاتحاد (2-0)، وسط تقارير تحدثت عن استيائه من سياسة صندوق الاستثمارات العامة المالك للنادي، لعدم تعزيز صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويخوض النصر منافسة نارية في الدوري، إذ يبتعد بفارق نقطة عن الهلال المتصدر بعدما استأثر فترة طويلة بالمركز الأول، فيما لا يزال رونالدو، القادم بصفقة خيالية مطلع 2023، يلهث وراء أول ألقابه المحلية مع الفريق الأصفر.

وفيما عاد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق إلى التمارين، كتبت صحيفة أبولا البرتغالية أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "لن يشارك في مواجهة الأربعاء في دوري أبطال آسيا 2، على أن تكون عودته في الدوري السبت أمام الفتح".

وأضافت أنه تم "إعادة الصلاحيات إلى (الرئيس التنفيذي) جوزيه سيميدو و(المدير الرياضي) سيماو كوتينيو، بعد سحبها منهما في نهاية (كانون الأول) ديسمبر، ما حرمهما من دور أساسي في سوق الانتقالات الشتوية".

وتزامن غياب أفضل هداف دولي في تاريخ الكرة المستديرة (143 هدفا) وصاحب الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية (226) عن فريقه مع انتقال زميله السابق في ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال بعقد لعام ونصف، بدأه بأفضل طريقة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" الخميس في الفوز على الأخدود 6-0.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي راهنا، تلقى وعودا بـ"إعادة الصلاحيات الإدارية والمالية إلى سيميدو وكوتينيو. ويُتوقَّع أن تحمل الأيام المقبلة تغييرات واسعةً في الهيكل الإداري قد تصل إلى إبعاد عبد الله الماجد، رئيس مجلس الإدارة، ضمن حزمة الإجراءات المطروحة لاحتواء التوتر الداخلي".

وأضافت أن إحدى المقابلات التي أجراها الماجد "أثارت انزعاج الدائرة البرتغالية المحيطة بالفريق، بعد تعليقات تناولت عمل الرئيس التنفيذي، والجهاز الفني بقيادة المدرب (البرتغالي) جورجي جيزوس".

وكشفت إن قرارا بالأغلبية من مجلس الإدارة صدر في 31 كانون الأول/ ديسمبر عبر بريد إلكتروني رسمي موجَّه إلى مديري الإدارات "تضمَّن تجميد صلاحية سيميدو وسحب صلاحيات الصرف المالي من جميع الأفراد مع قصر الموافقات المالية على اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة فقط".

"يتحدث تنافس الدوري عن نفسه"

وكانت شبكة إي أس بي أن نقلت عن متحدث باسم رابطة الدوري السعودي، الخميس، إن "كل ناد يعمل باستقلالية كاملة وبموجب القواعد نفسها".

وأضاف أن "قرارات التعاقدات والإنفاق والإستراتيجية هي بيد تلك الأندية، ضمن إطار مالي يهدف إلى ضمان الاستدامة والتوازن التنافسي. وهذا الإطار يطبَّق بالتساوي على جميع أندية الدوري".

وتابع المتحدث "تُظهر التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات هذا الاستقلال بوضوح. عزّز ناد ما صفوفه بطريقة معيّنة، بينما اختار ناد آخر نهجا مختلفا".

وأضاف أنه "يتحدث تنافس الدوري عن نفسه. فمع وجود فارق بضع نقاط فقط بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى، يظل سباق اللقب مفتوحا على مصراعيه".

وأشار إلى أن أموال الانتقالات تأتي من صندوق مخصّص لاستقدام اللاعبين، مضيفا "يخضع هذا الصندوق لإشراف رابطة الدوري السعودي مركزيا، ويوفر تمويلا سنويا للأندية بناء على حجمها، مع الاعتقاد بأن الأندية الأربعة الكبرى، النصر والهلال والاتحاد والأهلي (المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة)، حصلت على مبالغ متقاربة قبل فتح نافذة الانتقالات الصيفية العام الماضي".

وتعاقد النصر الصيف الماضي مع النجمين البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي كينغسلي كومان، إضافة إلى تجديد عقد رونالدو حتى حزيران/ يونيو 2027. أما صفقة تعاقد الهلال مع بنزيمة فموّلها الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما أعلن قطب العاصمة.