تشيلسي يتعادل ويضيع فرصة الاقتراب من المركز الثالث

أضاع تشيلسي فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مؤقتا مع أستون فيلا ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه ليدز يونايتد 2-2 الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وتقدّم الفريق اللندني بهدفي البرازيلي جواو بيدرو (24) وكول بالمر (58 من ركلة جزاء)، وعاد الضيوف بهدفي الألماني لوكاس ميتشا (67 من ركلة جزاء) والبديل السويسري نواه أوكافور (73).

وفشل تشيلسي بتحقيق انتصاره الخامس تواليا في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد ليام روسينيور، مكتفيا بتعادل جعل رصيده 44 نقطة في المركز الرابع خلف أستون فيلا الثالث بفارق ثلاث نقاط برصيد 47 نقطة.

في المقابل، وصل ليدز إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح بيدرو التسجيل متوجا سيطرة فريقه في بداية المباراة، بعدما انفرد ورفع الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء من فوق حارس مرمى الضيف الويلزي كارل دارلو إثر تمريرة بينية حاسمة ومتقنة من بالمر (24).

في الشوط الثاني، وضع الحارس المضيف الإسباني روبرت سانشيز زميله بيدرو منفردا بعد تمريرة طويلة، فما كان من المدافع السلوفيني لليدز ياكا بيول إلا دفعه، فاحتسب الحكم روبرت جونز ركلة جزاء ترجمها بالمر بنجاح إلى يسار دارلو (58).

والهدف هو الثامن للجناح الدولي الإنجليزي في 15 مباراة شارك خلالها مع تشيلسي في الدوري المحلي.

وقلّص ميتشا الفارق من ركلة جزاء احتسبها جونز بعد خطأ من الإكوادوري مويسيس كايسيدو على جايدن بوغل، أسكنها الألماني إلى يمين سانشيز (67).

وأدرك أوكافور التعادل بعد دخوله بديلا في الدقيقة 55، مستغلا كرة تهيّأت أمامه إثر دربكة داخل المنطقة، فأودعها بسهولة داخل المرمى المشرّع أمامه (73).

واحتسب جونز الهدف وسط اعتراضات من لاعبي تشيلسي بسبب لمسة يد على بوغل خلال الهجمة التي سجّل الضيوف على إثرها هدف التعادل.

وأهدر بالمر فرصة منح فريقه النقاط الثلاث، بعدما أطاح بالكرة فوق المرمى المشرّع أمامه من داخل منطقة الياردات الست إثر عرضية من الجهة اليمنى لعبها كايسيدو (90+4).

وتلقى توتنهام هزيمته الحادية عشرة في الدوري هذا الموسم، بالغا بذلك مباراته الثامنة تواليا من دون انتصار، بسقوطه أمام ضيفه نيوكاسل 1-2.

وسجّل الألماني ماليك تياو (45+5) وجايكوب رامسي (68) هدفي نيوكاسل، فيما أحرز الظهير الشاب أرتشي غراي (19 عاما) هدف توتنهام (64).

وتجمّد رصيد توتنهام المأزوم تحت قيادة مدربه الدانماركي توماس فرانك عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر.

وقلب بورنموث الطاولة على مضيفه إيفرتون وخرج فائزا 2-1.

وافتتح السنغالي إيليمان ندياي التسجيل لأصحاب الأرض (42 من ركلة جزاء)، وردّ الضيوف بهدفي البرازيلي راين (61) والمغربي أمين عدلي (64)، علما أن إيفرتون أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإيرلندي جايك أوبراين (69).

ورفع بورنموث رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع متخلفا عن إيفرتون الثامن بفارق الأهداف.