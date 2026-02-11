غوارديولا يبحث عن حلول لمعالجة تراجع السيتي في الشوط الثاني

قال غوارديولا إن الحديث عن سباق اللقب سابق لأوانه ما لم يعالج فريقه مشكلة عدم الثبات.

شدّد المدرب الإسباني بيب غواريولا، على أن فريقه مانشستر سيتي يحتاج إلى معالجة عادة التراجع في الشوط الثاني إذا أراد الاحتفاظ بأي أمل في مطاردة أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان السيتي قد خطف فوزا من ليفربول (2-1) الأحد وقلّص الفارق مجددا مع أرسنال المتصدر إلى ست نقاط.

لكن هذين الهدفين كانا الأولين للاعبي غوارديولا في الشوط الثاني خلال أي مباراة في الدوري عام 2026.

وكان السيتي قد أهدر تقدما 2-0 في الشوط الأول ليتعادل 2-2 مع توتنهام الأسبوع الماضي، كما تفوّق ليفربول عليه في جزء كبير من الشوط الثاني على ملعب "أنفيلد" بعدما سيطر الفريق السماوي على أول 45 دقيقة.

وسيؤدي الفوز على فولهام اليوم الأربعاء إلى تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط على الأقل لمدة 24 ساعة قبل أن يزور أرسنال برينتفورد.

لكن غوارديولا قال إن الحديث عن سباق اللقب سابق لأوانه ما لم يعالج فريقه مشكلة عدم الثبات.

وأضاف في مؤتمره الصحافي قبل المباراة "علينا أن نكون أفضل وأن نقترب من تقديم أداء الشوط الأول في أنفيلد وليس الشوط الثاني".

وتابع "ما السبب وراء تراجع مستوانا في الشوط الثاني؟ المسألة ليست إن كان الفارق ثلاث أو أربع أو خمس أو ست نقاط، لأنه إذا لم نصحح ذلك فلن نفوز. ربما لا يكون الأمر أمام فولهام، ربما أمام نيوكاسل أو في المباراة التالية ضد ليدز".

وتعزّزت آمال السيتي في المنافسة على الألقاب في أربع مسابقات بعودة البرتغالي روبن دياز كبديل في الشوط الثاني أمام ليفربول.

لكن في غياب دياز والكرواتي يوشكو غفارديول بسبب الإصابة، استغل الأوزبكي عبد القادر خوسانوف الفرصة لفرض نفسه والحصول على دقائق أكثر.

وأشاد غوارديولا بالتطور الكبير للمدافع الشاب الذي وصل إلى مانشستر قبل أكثر من عام بقليل وهو لا يتقن الإنجليزية بعد، واحتاج إلى وقت للتأقلم.

وقال الإسباني "أعترف أنه لا يتحدث مثل وليام شكسبير، لكنه يتحسن يوما بعد يوم".

وأضاف "إنه سريع جدا. استعادة موقعه من أقوى مميزاته. لكنه ليس مجرد لاعب سريع، بل ذكي أيضا".

وتابع "عادة حين يملك اللاعب هذه القدرات البدنية يعتمد عليها فقط ولا يستخدم ما يجري في رأسه. لكن هو يملك الأمرين، ولهذا فهو يتحسن أيضا بالكرة. إنه متحمس للتطور وقادر على التطور. وفي مثل هذا العمر وبعقلية منفتحة، قلت مؤخرا إن السيتي يملك مدافعا لسنوات طويلة".