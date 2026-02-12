سلوت يثني على صلاح بعد معادلته رقم جيرارد في التمريرات الحاسمة

أشاد مدرب ليفربول أرنه سلوت بالنجم المصري محمد صلاح، بعد صناعته هدف الفوز أمام سندرلاند، ومعادلته الرقم القياسي للنادي في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري الإنجليزي برصيد 92 تمريرة، متساويًا مع ستيفن جيرارد.

أشاد مدرب ليفربول، الهولندي أرنه سلوت، بنجمه المصري محمد صلاح عقب قيادته الفريق إلى الفوز على سندرلاند، بعدما صنع هدف الانتصار الذي سجّله فيرجيل فان دايك، معادلًا بذلك الرقم القياسي للنادي في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده إلى 92 تمريرة حاسمة، ليعادل إنجاز أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، في محطة جديدة ضمن مسيرته المميزة مع "الريدز".

وقال سلوت إن صلاح يواصل تحطيم الأرقام، معربًا عن أمله في أن ينفرد بالرقم قريبًا.

من جهته، عبّر جيرارد عن سعادته بمعادلة صلاح لرقمه، مشيدًا بمردوده ومؤكدًا ثقته في قدرته على تجاوزه.

وعلى صعيد الترتيب، عزز ليفربول موقعه في المركز السادس، مقتربًا من مراكز دوري أبطال أوروبا، فيما تلقى الفريق ضربة بإصابة الياباني واتارو إندو، وسط توقعات بغيابه لفترة طويلة.