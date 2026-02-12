نوتنغهام فوريست يُنهي عقد دايش ويبحث عن مدرب جديد

أعلن نادي نوتنغهام فوريست إقالة مدربه شون دايش، عقب التعادل السلبي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي أبقت الفريق على بُعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط. ويأتي القرار في ظل تراجع النتائج.

أقال نادي نوتنغهام فوريست مدربه شون دايش، عقب التعادل السلبي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي أبقت الفريق على بُعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر منصة "إكس" أن دايش أُعفي من مهامه كمدرب للفريق الأول، موجّهًا له ولجهازه الفني الشكر على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وجاء قرار الإقالة بعد أداء مخيّب على ملعب "سيتي غراوند"، حيث أطلق المشجعون صافرات الاستهجان عقب نهاية المباراة، رغم أن الفريق سدد 35 كرة نحو المرمى من دون أن ينجح في التسجيل.

وبات فوريست مضطرًا للبحث عن مدرب رابع هذا الموسم، في ظل تغييرات متلاحقة على الجهاز الفني بقرار من المالك اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، الذي سبق أن أنهى عقدي نونو إشبيريتو سانتو وأنج بوستيكوغلو. ولم يستمر دايش، البالغ 54 عامًا، سوى 114 يومًا في منصبه.

وكان دايش قد أقرّ عقب المباراة بأن مستقبله بات موضع شك، مؤكدًا أنه يتفهم طبيعة كرة القدم الحديثة وحق الإدارة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا.

ويستعد نوتنغهام لمواجهة فنربهتشه في تركيا ضمن منافسات الدوري الأوروبي في 19 شباط/ فبراير، قبل أن يستضيف ليفربول في الدوري بعد ثلاثة أيام، ما يضع الإدارة أمام تحدي حسم هوية المدرب الجديد سريعًا.