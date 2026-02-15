بنعطية يترك منصبه كمدير رياضي لمرسيليا

كتب بنعطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أغادر وأنا أشعر بأني قدّمت أقصى ما أستطيع على الصعيد المهني، لكن مع أسف كبير لعدم تمكني من تهدئة الأجواء حول الفريق".

قرر الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية ترك منصبه كمدير رياضي لنادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم وفق ما أعلن الأحد، بعد أيام قليلة من الانفصال عن المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

وكتب بنعطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أغادر وأنا أشعر بأني قدّمت أقصى ما أستطيع على الصعيد المهني، لكن مع أسف كبير لعدم تمكني من تهدئة الأجواء حول الفريق".

وأضاف "على الرغم من النكسات الأخيرة وبعض السيناريوهات القاسية من الناحية الرياضية، فإن المشروع يمضي قدما. لكن لا يمكنني تجاهل المناخ الحالي. أشعر باستياء متزايد، بشرخ يؤسفني كثيرا. في مرسيليا، النتائج هي الحكم الوحيد".

وانضم المدافع السابق ليوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني إلى مرسيليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 كمستشار رياضي للرئيس الإسباني للنادي بابلو لونغوريا، قبل أن يستلم منصب المدير الرياضي في كانون الثاني/يناير 2025.

وتأتي استقالة ابن الـ38 عاما بعد أربعة أيام فقط من رحيل دي تزيربي "بالتراضي" إثر سلسلة من النتائج السيئة، أبرزها الخسارة القاسية 0-5 أمام الغريم باريس سان جرمان الأحد الماضي في الدوري.

ويحتل مرسيليا حاليا المركز الرابع في الدوري، وقد قاده السبت المدرب الموقت جاك أبردونادو في التعادل 2-2 أمام ستراسبورغ على ملعب فيلودروم.

وجرت المباراة في أجواء مشحونة، إذ أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان تجاه الفريق، فيما قاطع المشجعون خلف المرميين أول 15 دقيقة من اللقاء.