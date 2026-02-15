كأس انجلترا: ليدز وولفرهامبتون إلى الدور الخامس بشق الأنفس

تفادى ليدز مأزق الخروج بتفوّقه بركلات الحظ بعدما نجح بركلاته الأربع عن طريق الهولندي جويل بيرو، دومينيك كالفيرت-لوين، الأميركي برندن أيرونسون وشون لونغستاف، في حين أهدر برمنغهام ركلتين سددهما تومي دويل وروبرتس.

بلغ ليدز يونايتد الدور الخامس من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم بشق الأنفس بعد تغلبه على برمنغهام من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بركلات الترجيح 4-2 اثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 الأحد في الدور الرابع.

وفي حين كان ليدز في طريقه للتأهل خلال الوقت الأصلي بهدف الألماني لوكاس نميشا في الدقيقة الـ 49، فرض البديل باتريك روبرتس التعادل بهدف قاتل (89).

وفي الوقت الذي يقاتل فيه ليدز لتفادي الهبوط من الدوري الممتاز، بات على بعد خطوة واحدة من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2003.

كذلك، نجا ولفرهامبتون متذيل ترتيب "بريميرليغ" من خطر الخروج بعد فوزه على غريسمبي من المستوى الرابع 1-0.

وكان غريسمبي صاحب المفاجأة الكبرى في النسخة الحالية من المسابقة باقصائه مانشستر يونايتد في وقت سابق.

لكن ولفرهامبتون تفادى هذا الحرج عندما سجّل له الأوروغوياني سانتياغو بوينو هدف الفوز (60).

ويلعب أرسنال في وقت لاحق أمام ويغان من المستوى الثالث.