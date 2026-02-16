ماذا قال مورينيو عن إمكانية عودته لريال مدريد عشية مواجهته؟

قال مورينيو للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كان قادرا على رفض عرض من بيريز "هل يمكنك أن تقول لا؟ نعم. يمكنك ذلك".

أكد مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو، الإثنين، أنه قادر على رفض عرض من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في الوقت الذي سعى فيه إلى التقليل من شأن الشائعات حول عودته إلى النادي الإسباني.

ويستضيف بنفيكا ريال مدريد، الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويمتلك مورينيو (63 عاما) الذي قاد ريال مدريد بين 2010 و2013، بندا في عقده مع بنفيكا يسمح له بمغادرة النادي، ما أثار التكهنات بأن بيريز قد يعود للاستعانة به الموسم المقبل.

وكان مورينيو قد قاد بنفيكا إلى الفوز 4-2 على فريق لاعبه السابق ألفارو أربيلوا في دور المجموعات في كانون الثاني/ يناير، ما وضع الفريقين مجددا وجها لوجه في مواجهة من مباراتين.

وقال مورينيو للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كان قادرا على رفض عرض من بيريز "هل يمكنك أن تقول لا؟ نعم. يمكنك ذلك".

واعترف مورينيو بوجود "صداقة كبيرة" تربطه ببيريز وبصلة دائمة بريال مدريد، لكنه أوضح أن بند فك الارتباط أُدرج بسبب انتخابات رئاسة بنفيكا التي كانت مقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أي بعد أسابيع قليلة من توقيعه العقد.

وقال مورينيو "قدّمت كل شيء لريال مدريد، كل ما كان لدي. فعلت أشياء جيدة وأخرى سيئة، لكني أعطيت كل شيء، وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف "عندما يغادر شخص ناديا بمثل هذه المشاعر، أعتقد أن صلة ما تبقى دائما... الجماهير تقدّرني، وهذا أمر رائع، لكنني لا أريد من ذلك أن أمنح المادة لقصص لا أساس لها... الشيء الوحيد الموجود هو أن لدي عاما آخر في عقدي مع بنفيكا. إنه عقد خاص لأنه وُقع في فترة انتخابية".

وأوضح مورينيو أن العقد صُمّم لحماية رئيس جديد محتمل، رغم أن روي كوشتا أعيد انتخابه في النهاية.

وتابع "هناك بند يسمح لي ولبنفيكا بفسخ العقد بسهولة، لكن الشيء الوحيد الموجود الآن هو عقدي مع بنفيكا، ولا يوجد أي اتفاق مع ريال مدريد".

وتابع "أود كثيرا إقصاء ريال مدريد (من دوري الأبطال)، لكنني أتمنى لألفارو الفوز بالدوري وأن يبقى لسنوات طويلة في النادي. أعتقد أنه مدرب يتمتع بإمكانات كبيرة، وشخص يحمل مدريد في داخله، ولديه الشخصية المناسبة لتدريب النادي، وهو أمر ليس في متناول الجميع".

وأعرب مورينيو عن توقعه مباراة مختلفة عن تلك التي هيمن عليها فريقه في لشبونة، مشددا على قوة ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (15).

وقال "ريال مدريد الذي أتوقعه غدا هو ريال مدريد المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا".