صور: برشلونة يتخلى عن صدارة الدوري الإسباني لريال مدريد بخسارته ديربي كتالونيا أمام جيرونا

سقط برشلونة في ديربي كتالونيا أمام جيرونا 1-2، بعدما أهدر ركلة جزاء، فتراجع إلى المركز الثاني برصيد 58 نقطة، فيما حقق جيرونا فوزه الأول منذ تعادلين وخسارة، وسط تألق الحارس غارسيا.

تخلّى برشلونة عن صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في ديربي كتالونيا أمام مضيفه جيرونا، بنتيجة 1-2، الإثنين، في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.

وبعدما أهدر لامين يامال ركلة جزاء لبرشلونة (45+1)، افتتح باو كوبارسي التسجيل للضيوف (59) قبل أن يعادل الفرنسي توماس ليمار بسرعة (62) ويسجل فران بلتران هدف الفوز (87).

وكان يمكن لبرشلونة استعادة الصدارة في حال فوزه، ورفع رصيده إلى 61 نقطة، لكنه خسر مباراته الرابعة في الدوري، وتجمد رصيده عند 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الفائز على ريال سوسييداد 4-1 السبت.

لاعبو الفريقين أثناء المباراة (Getty Images)

وهذه الخسارة الثانية تواليا لبرشلونة في مختلف المسابقات، بعد سقوطه الكبير أمام أتلتيكو مدريد 0-4 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.

في المقابل، حقق جيرونا انتصاره الأول، بعد تعادلين وخسارة، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبدأ الضيوف بالضغط باكرا عبر يامال بتسديدة قريبة من المرمى (6)، وكاد البرازيلي رافينيا يفعلها، لكنه أهدر فرصة قريبة (16)، تبعها أخرى من يامال بين يدي الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا (17).

(Getty Images)

ردُّ جيرونا جاء عبر الأوكراني فيكتور تسيغانوف بتصويبة تصدى لها الحارس جوان غارسيا (23)، ثم حاول اللاعب نفسه من مسافة قريبة ووجد غارسيا أمامه مجددا (29).

واقترب برشلونة كثيرا من افتتاح التسجيل بتصويبة من رافينيا، ارتدت من القائم الأيمن (43)، إلا أن جاء الفرج أخيرا بركلة جزاء بعد خطأ من الهولندي داني بليند، إلا أن يامال سدد الكرة في القائم (45+3).

وفعلها كوبارسي أخيرا بالرأس، بعدما استثمر عرضية من الفرنسي جول كونديه (59)، إلا أن الفرحة لم تستمر أكثر من دقيقتين، حين عادل ليمار النتيجة بتسديدة قريبة، بعد عرضية الأوكراني فلاديسلاف فانات، وسط غياب للمراقبة الدفاعية على الفرنسي (62).

(Getty Images)

وأنقذ الحارس غارسيا فريقه من هدف ثان ببراعة كبيرة مرتين، وأمام اللاعب عينه، إذ حاول جويل روكا من مسافة قريبة جدا (68)، ثم جرّب من الجهة الثانية، لكن حارس برشلونة أبعد تسديدته إلى ركنية (75).

وعلى الرغم من الدفع بالمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والسوري-السويدي الجنسية روني بردقجي، لم يرتفع الزخم الهجومي لبرشلونة، باستثناء تصويبة من يامال، مرت قريبة من القائم الأيمن (82).

وسجل فران بلتران هدف الفوز لأصحاب الأرض، وفكّ شيفرة غارسيا بتسديدة زاحفة (87).

(Getty Images)

واعترض الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على الهدف، بحجة وجود خطأ ارتكبه البديل الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري على كوندي.

وكان برشلونة قد ندّد السبت بـ"غياب الاتساق" في القرارات التحكيمية، في رسالة وجهها إلى اتحاد اللعبة المحلي، مطالبا بإدخال تغييرات فورية من أجل "مصداقية" مختلف المسابقات، وذلك عقب الهزيمة أمام أتلتيكو.

وفي الثواني الأخيرة، طرد الحكم صاحب هدف الفوز روكا ببطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل عنيف على يامال (90+9).