قرعة الأدوار الإقصائية لأبطال إفريقيا تسفر عن مواجهات عربية نارية بدور الثمانية.. نهائي مصري محتمل

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر عن المواجهات التالية:

نهضة بركان المغربي ضد الهلال السوداني

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري

ماميلودي صن داونز جنوب الإفريقي ضد الملعب المالي

الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز المصري

وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن لقاء الفائز من الأهلي والترجي، مع الفائز من صن داونز والملعب المالي، حيث ستقام مباراة الذهاب في مصر أو تونس، ولقاء الإياب في جنوب إفريقيا أو مالي.

وفي المقابل، يلعب الفائز من بيراميدز والجيش الملكي، مع الفائز من نهضة بركان والهلال، حيث ستجرى مباراة الذهاب في ملعب بيراميدز أو الجيش الملكي، ولقاء الإياب ملعب نهضة بركان أو الهلال.

وفي الدور النهائي، سوف يقام لقاء الإياب الحاسم على ملاعب أي من بيراميدز أو الجيش الملكي أو نهضة بركان أو الهلال.

ويشار إلى أنّه قام بإجراء القرعة النجمين المعتزلين، المصري عماد متعب، والمالي مومو سيسوكو.

وتم توزيع الأندية المتأهلة لدور الثمانية على مستويين، ضم التصنيف الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بالدور الأول، في حين جاء في التصنيف الثاني الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من التصنيف الأول مع أحد أندية التصنيف الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من المجموعة ذاتها.

ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب في دور الثمانية بالبطولة أيام 13 و14 و15 مارس/ آذار القادم، على ملاعب أندية المستوى الثاني (نهضة بركان، الجيش الملكي، الترجي، صن داونز).

وفي المقابل، من المقرر أن تجري لقاءات جولة الإياب أيام 20 و21 و22 مارس/ آذار المقبل، على ملاعب فرق المستوى الأول (بيراميدز، الأهلي، الهلال، الملعب المالي).

ومن المقرر أن تقام مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي للبطولة أيام 10 و11 و12 أبريل/ نيسان القادم، وأن تجرى مباراتا الإياب أيام 17 و18 و19، من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب بالدور النهائي، فسوف يقام يوم 15 مايو/ أيار المقبل، على أن تجرى مباراة العودة في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.