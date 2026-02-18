كيف رد فينيسيوس بعد عاصفة العنصرية خلال مباراة بنفيكا؟

قال فينسيوس في إشارة إلى قيام بريستياني بإخفاء فمه بقميصه خلال المشادة بينهما "العنصريون هم قبل كل شيء جبناء. يحتاجون إلى تغطية أفواههم بقمصانهم ليُظهروا مدى ضعفهم".

شن البرازيلي فينيسيوس جونيور حملة على "الجبناء" بعد اتهامه لاعب بنفيكا جانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إليه خلال فوز ريال مدريد الإسباني على مضيفه البرتغالي 1-0 في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء في لشبونة.

وتوقفت المباراة لأكثر من عشر دقائق بسبب تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، بعدما شكا فينيسيوس للحكم الفرنسي فرنسوا لوتيكسييه من الإهانة المزعومة عقب مواجهة بينه وبين بريستياني.

وجاء ذلك بعد لحظات فقط من تسجيل اللاعب البالغ 25 عاما هدفا رائعا حسم المواجهة.

وكتب فينيسيوس عبر "إنستغرام"، في إشارة إلى قيام بريستياني بإخفاء فمه بقميصه خلال المشادة بينهما "العنصريون هم قبل كل شيء جبناء. يحتاجون إلى تغطية أفواههم بقمصانهم ليُظهروا مدى ضعفهم".

وأضاف "لكنهم يتمتعون، إلى جانب ذلك، بحماية آخرين من المفترض نظريا أنهم ملزمون بتوجيه العقاب"، في إشارة إلى عدم اتخاذ أي إجراء ملموس ضد لاعب الوسط الأرجنتيني.

وتابع "لا شيء مما حصل يجب أن يُتسامح معه في حياتي أو حياة عائلتي. لا أحب التحدث في مثل هذه المواقف، خصوصا بعد فوز كبير يفترض أن تتصدر عناوينه أخبار ريال مدريد، لكن الأمر ضروري".

وكان فينيسيوس قد أثار غضب جماهير بنفيكا وبعض لاعبيه بعد الهدف الذي سجله في الدقيقة 50 واحتفل به أمام المدرجات المحلية.

وبعد خلافه مع بريستياني، ركض فينيسيوس نحو لوتيكسييه وأخبره، بعدما نال بطاقة صفراء بسبب احتفاله، بأن اللاعب الأرجنتيني نعته بـ"مونو" (القرد بالإسبانية).

وأكد مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، أن بريستياني نفى توجيه أي إساءة عنصرية، وانتقد فينيسيوس بسبب استفزازه لاعبي بنفيكا وجماهيره باحتفاله.

وقال مورينيو "عندما تسجل هدفا كهذا، عليك أن تحتفل بطريقة محترمة".

وقد طُرد البرتغالي في وقت متأخر لاحتجاجه بشدة على ضرورة طرد فينيسيوس ببطاقة ثانية.

وأضاف "هناك خطأ ما، لأنه في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء دائما".

"أمر مقزز"

وقال الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لريال، إن الحادثة تركت "طعما مرا" في أفواه اللاعبين.

وأوضح "إنه أمر مقزز. ما حدث الليلة عار على كرة القدم. لقد أفسد أمسية الفريق".

ودعا هداف ريال الفرنسي كيليان مبابي إلى إيقاف بريستياني "لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك لاعب يشارك في أفضل مسابقة بأوروبا ويتصرف بهذا الشكل. هذا اللاعب لا يستحق اللعب في دوري الأبطال مجددا".

أما قائد ريال الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي فأعرب عن فخره بالطريقة التي تعامل بها فينيسيوس مع الموقف.

وقال لمحطة "موفيستار": "لا أعرف ما قاله (بريستياني)، لكن كل زملائي القريبين من الحدث قالوا إنه قال شيئا قبيحا، شيئا لا يجب قوله. إذا كنت تغطي فمك لتقول شيئا، فذلك يعني أنه ليس شيئا جيدا".

وأضاف "في النهاية أنا فخور بزملائي الذين دافعوا عن فيني، وفخور بفيني الذي واصل اللعب وقدم مباراة رائعة، وهذا ما سأحتفظ به منه".

وتعرض فينيسيوس سابقا لاعتداءات عنصرية متعددة في إسبانيا من جماهير الخصوم.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق أربعة من مشجعي أتلتيكو مدريد بعدما علقوا دمية تشبهه على جسر في "جريمة كراهية"، إلى جانب إدانات أخرى.

وفي أيار/ مايو 2023، واجه فينيسيوس جماهير فالنسيا في ملعب "ميستايا" بعد تعرضه لإهانات عنصرية.

وأضاف فالفيردي "الأمر يحدث منذ فترة طويلة. كثيرون حاربوا ضد هذا، فيني واحد منهم، وما زال الأمر يتكرر".

وتعرض لاعبو ريال لمقذوفات من بعض جماهير بنفيكا خلال احتفالهم بالهدف.

وأثار الحادث اشتباكات غاضبة بين دكتي الفريقين، فأشهر لوتيكسييه بطاقة حمراء لأحد أفراد الجهاز الفني لريال.

وبعد توقف دام أكثر من عشر دقائق بفعل تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، استؤنفت المباراة، وتمكن ريال من إنهاء اللقاء بأريحية.