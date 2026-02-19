السنغالي حبيب بي مدربا جديدا لمرسيليا

تولى السنغالي حبيب بي مهامه مدربا جديدا لمرسيليا بعد نحو أسبوع من إقالته من قبل غريمه التقليدي رين، وفق ما أعلن أمس النادي صاحب المركز الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويخلف بي، البالغ 48 عاما، الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي غادر صفوف الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1993 في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، عقب هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي باريس سان جيرمان 0-5.

وسيتولى بي قيادة النادي الجنوبي الذي يحتل المركز الرابع في "ليغ 1" برصيد 40 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ليون صاحب المركز الثالث، و12 نقطة عن المتصدر لنس قبل 12 جولة على نهاية الموسم.

وسيتم تقديم بي رسميا اليوم الخميس، قبل يوم من مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني خارج أرضه أمام بريست.

وتأهل مرسيليا الذي ودّع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة الشهر الماضي، إلى ربع نهائي كأس فرنسا.

تولى الظهير الأيسر الدولي السنغالي السابق، تدريب رين لأكثر من عام بقليل، بعد أن أشرف على النجم الأحمر في الدرجة الأدنى، وعمل محللا رياضيا بارزا في قنوات فرنسية.

لعب بي مع مرسيليا بين عامي 2003 و2007، وشارك بشكل لافت إلى جانب ديدييه دروغبا في الفريق الذي خسر نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أمام فالنسيا عام 2004.

أنهى بي الذي دافع أيضا عن قميص ستراسبورغ، مسيرته الكروية في إنجلترا، حيث لعب لنيوكاسل يونايتد وأستون فيلا، بالإضافة إلى دونكاستر روفرز من المستويات الادنى عام 2012.

وقال مرسيليا في بيان إن "ارتباطه الوثيق بنادي أولمبيك مرسيليا ومعرفته العميقة بأجواء النادي في مرسيليا سيشكلان إضافة قيّمة للارتقاء بالنادي إلى مستوى أعلى"، من دون الكشف عن مدة عقد بي.

وجاء الإعلان عن انضمام بي إلى مرسيليا بعد ساعات من إتمام صفقة فسخ عقده مع رين، وتعيين فرانك إيز خلفا له.