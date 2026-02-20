فيفا سيخصص صندوقا بقيمة 75 مليون دولار لإعادة بناء الملاعب غزة

لم يشر بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى مبلغ الـ75 مليون دولار الذي ذكره ترامب، موضحا أن الأموال ستُجمع "من قادة ومؤسسات دولية".

سيخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صندوقا بقيمة 75 مليون دولار لإعادة بناء المنشآت الكروية في غزة، والتي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن هذا الصندوق من واشنطن خلال الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي يضم قرابة عشرين من حلفاء الرئيس الأميركي المقرّبين، ويركز في بداياته على إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال ترامب "يسعدني أيضا أن أعلن أن فيفا سيساعد في جمع ما مجموعه 75 مليون دولار لمشاريع في غزة".

وأضاف مشيرا إلى رئيس فيفا، غاني إنفانتينو، الذي حضر الحدث "وأعتقد أنها مشاريع مرتبطة بكرة القدم، حيث ستقومون بإنشاء ملاعب وستجلبون أعظم النجوم في العالم إلى هناك. أشخاص أكثر نجومية منك ومني يا غاني".

وتابع "إنه أمر مهم حقا. سنكشف قريبا عن تفاصيل الإعلان، وإذا استطعت فسأذهب معك إلى هناك".

ثم أصدر فيفا بيانا قدم خلاله مزيدا من التفاصيل تتحدث عن خطط لبناء أكاديمية لكرة القدم، وملعب وطني جديد يتسع لـ20 ألف متفرج، وعشرات الملاعب.

ولم يشر بيان فيفا إلى مبلغ الـ75 مليون دولار الذي ذكره ترامب، موضحا أن الأموال ستُجمع "من قادة ومؤسسات دولية".

وحافظ إنفانتينو على علاقات وثيقة مع ترامب، وسبق أن منحه "جائزة السلام" الأولى من فيفا خلال سحب قرعة كأس العالم في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي بيان فيفا، أشاد إنفانتينو بـ"اتفاقية شراكة تاريخية ستعزز الاستثمار في كرة القدم بهدف المساهمة في جهود التعافي في مناطق ما بعد النزاع".

وجرى تشكيل "مجلس السلام" بعدما نجحت إدارة ترامب، بالتعاون مع قطر ومصر، في التوسط لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تركز الآن على نزع سلاح حركة حماس، التي شنت عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات "غلاف غزة" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أعقبتها إسرائيل بشن الحرب الواسعة المدمرة على قطاع غزة.