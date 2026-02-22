بطولة إيطاليا: أتالانتا يقلب الطاولة على نابولي وينعش آماله الأوروبية

الانتصار هو الأول لأتالانتا أمام نابولي بعد خسارتين تواليًا؛ الأولى في إياب الدوري الموسم الماضي (2-3)، والثانية في ذهاب هذا الموسم (1-3)، حين كان يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الشاب رافاييلي بالادينو.

قلب أتالانتا تأخره أمام ضيفه نابولي، حامل اللقب، إلى انتصار 2-1، منعشًا بذلك آماله في احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدّم نابولي بهدف الهولندي سام بوكيما (18)، وقلب أتالانتا الطاولة بهدفيّ الكرواتي ماريو باشاليتش (61) والبديل الصربي لازار ساماردجيتش (81).

ورفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن روما الرابع، الذي يواجه كريمونيزي لاحقًا، فيما تجمّد رصيد نابولي عند 50 نقطة في المركز الثالث.

الانتصار هو الأول لأتالانتا أمام نابولي بعد خسارتين تواليًا؛ الأولى في إياب الدوري الموسم الماضي (2-3)، والثانية في ذهاب هذا الموسم (1-3)، حين كان يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الشاب رافاييلي بالادينو.

وافتتح بوكيما التسجيل، بعدما حوّل برأسية إلى الشباك، من على مشارف منطقة الياردات الست، كرةً لعبها الظهير الأيسر الإسباني ميغيل غوتييريس، من ركلة حرة مباشرة، من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء (18).

وضاعف الجناح البرازيلي أليسون سانتوس النتيجة بعد ذلك بأربع دقائق، لكن الحكم دانييلي كيفّي ألغى الهدف بداعي التسلل (22).

وألغى كيفّي ركلة جزاء كان قد احتسبها لنابولي، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه ار)، بداعي عدم وجود خطأ على المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند (45).

وفي مطلع الشوط الثاني، ألغى كيفّي هدفًا لنابولي حمل توقيع غوتييريس، بداعي ارتكاب هويلوند خطأ قبل تسجيل الهدف (47).

وأدرك باشاليتش التعادل، برأسية من داخل منطقة الياردات الست، استقرت في الزاوية اليمنى، وذلك بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لعبها البولندي نيكولا زاليفسكي (61).

ومنح البديل ساماردجيتش الانتصار لأصحاب الأرض، برأسية من مسافة قريبة، استقرت إلى يسار مواطنه الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، إثر عرضية متقنة من البديل الآخر لورنتسو برناسكوني (81).

وعزّز جنوى آماله بالبقاء في دوري الأضواء، بفوزه الكبير على ضيفه تورينو، المنقوص عدديًا، بثلاثية نظيفة.

ورفع جنوى رصيده إلى 27 نقطة، متقدمًا على تورينو بفارق الأهداف، في المركز الرابع عشر، بفارق ست نقاط مؤقتًا عن فيورنتينا الثامن عشر، الذي يلعب مع ضيفه بيزا الإثنين.

وتنفّس جنوى الصعداء أخيرًا، بعد خسارتين وتعادل، محققًا فوزه الثالث في آخر 10 مباريات.

وبعد تقدمه بهدفي الإنكليزي بروك نورتون-كافي (21) والغاني كاليب إيكوبان (40)، دخل جنوى الشوط الثاني بآمال كبيرة في تحقيق الانتصار، بعد طرد لاعب وسط تورينو التركي إميرهان إلكان ببطاقة حمراء مباشرة (45+2)، الأمر الذي سمح لهم بتسجيل الثالث، في ظل التفوق العددي، عبر البديل البرازيلي جونيور ميسياس (83).

في المقابل، تواصلت سلسلة النتائج المخيّبة لتورينو، فتكبّد خامس خسارة في سبع مباريات، ضمن مختلف المسابقات.