تأجيل مباريات في المكسيك المستضيفة للمونديال بسبب العنف عقب مقتل "إل مينتشو"

أرجئت مباريات كبرى لكرة القدم في المكسيك بعد مقتل "إل مينتشو" زعيم إحدى أقوى عصابات الإتجار بالمخدرات، علمًا أن البلاد ستستضيف بعد شهور مباريات ضمن كأس العالم 2026 وستنطلق فيها اليوم بطولة المكسيك المفتوحة للتنس.

تقرر تأجيل أربع مباريات كبرى لكرة القدم في المكسيك أمس الأحد بعد أن قتل الجيش المكسيكي زعيم إحدى أقوى عصابات الإتجار في المخدرات في بلدة قريبة من مدينة جوادالاخارا المستضيفة لكأس العالم.

وتقرر تأجيل مباراتين من الدرجة الأولى هما مباراة كويريتارو ضد خواريز في بطولة الرجال ومباراة تشيفاس ضد أميركا في دوري السيدات، وتم إلغاء مباراتين في الدرجة الثانية.

ويستعد المنتخب المكسيكي لخوض مباراة ودية أمام أيسلندا يوم الأربعاء المقبل في ملعب كوريجيدورا في كويريتارو. ولم يعلن الاتحاد المكسيكي عن قيامه بأي خطوة لتأجيل تلك المباراة.

وأُصيب نيميسيو روبين أوسيجويرا سيرفانتيس، المعروف بـ "إل مينتشو" ، الذي كان يقود منظمة "خاليسكو الجيل الجديد"، في بلدة تابالبا بولاية خاليسكو على بعد نحو ساعتين بالسيارة جنوب غرب جوادالاخارا، وتوفي أثناء نقله جوا إلى مكسيكو سيتي.

وعقب مقتله، فام أعضاء المنظمة بحرق السيارات وغلق الطرق في ما يقرب من 12 ولاية مكسيكية.

ومن المقرر أن تستضيف عاصمة ولاية خاليسكو، جوادالاخارا، أربع مباريات في كأس العالم في حزيران/ يونيو المقبل، من بينها مباراتان بمشاركة كوريا الجنوبية. كما ستلعب هناك أيضا المكسيك، وإسبانيا، وأوروغواي، وكولومبيا.

وسوف تبدأ بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الإثنين في مدينة أكابولكو في ولاية جيريرو.

وأصدر المنظمون بيانا أمس الأحد أكدوا فيه أن "سير البطولة مستمر بشكل طبيعي".