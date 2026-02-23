دوري أبطال أوروبا: إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا عن مواجهة ريال مدريد إثر اتهامه بالعنصرية

أوقف يويفا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني مؤقتاً عن إياب الملحق أمام ريال مدريد، بعد ادعاء توجيهه إهانة عنصرية لفينيسيوس خلال الذهاب، التي توقفت عشر دقائق. التحقيق مستمر، وقد يواجه إيقافاً لا يقل عن عشر مباريات إذا ثبتت التهمة.

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، الإثنين، عن خوض مباراة الإياب أمام ريال مدريد الإسباني في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ادعاء أنه وجّه إهانة عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة الذهاب.

وقالت اللجنة التأديبية لويفا التي لا تزال تحقق في الحادثة، في بيان إنها "قررت إيقاف جانلوكا بريستياني بشكل مؤقت عن المشاركة في مباراة ناديه المقبلة في مسابقة الأندية التابعة لويفا والتي كان مؤهلا لها".

وكان فينيسيوس قد سجل هدف الفوز 1-0 في مباراة الذهاب، وأبلغ الحكم بالتعرض لإهانة عنصرية بعد احتفاله، ما أدى إلى توقيف المباراة لنحو عشر دقائق.

وذكر ويفا أن الإيقاف المبدئي لمباراة واحدة يأتي "من دون المساس بأي قرار قد تصدره الهيئات التأديبية التابعة لويفا لاحقا بعد انتهاء التحقيق الجاري".

وفي حال ثبوت توجيه بريستياني (20 عاما) إهانة عنصرية لفينيسيوس، فسيواجه عقوبة إيقاف لا تقل عن عشر مباريات.

ويُصرّ الأرجنتيني الذي شوهد وهو يتجادل مع فينيسيوس، بينما يغطي فمه بقميصه، على أنه لم يوجه أي إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد.

ووصف مدافع ريال مدريد، الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد الحادثة، بأنها "عار على كرة القدم"، بينما قال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، إن بريستياني "لم يعد يستحق اللعب في دوري الأبطال".

وأثار مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو، الموقوف أيضا عن مباراة الإياب، جدلا واسعا بعدما انتقد فينيسيوس بسبب احتفاله الصاخب، واعتبر أن ناديه لا يمكن أن يُتهم بالعنصرية لأن أسطورته الأكبر، أوزيبيو، كان أسودا.