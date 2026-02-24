إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

أُحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تعود وقائعها إلى شباط/ فبراير 2023. وينفي اللاعب الاتهامات، مؤكداً انتظاره للمحاكمة لكشف الحقيقة، فيما تتمسك جهة الادعاء بمتابعة القضية أمام القضاء.

أُحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في شباط/فبراير 2023، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، نقلاً عن محامية اللاعب والنيابة العامة في نانتير.

وردّ حكيمي عبر منصة "إكس" قائلاً إن مجرد توجيه تهمة اغتصاب بات كافياً لإحالة المتهم إلى المحاكمة، رغم طعنه في الاتهام واعتباره باطلاً، مؤكداً أنه ينتظر المحاكمة "بهدوء" لكشف الحقيقة أمام الرأي العام.

وتعود القضية إلى أواخر شباط/ فبراير 2023، حين توجّهت شابة تبلغ من العمر 24 عاماً إلى مركز شرطة في فال دو مارن، وأبلغت عن تعرّضها للاغتصاب من دون أن تتقدّم بشكوى رسمية في حينه. وبحسب مصدر في الشرطة، أفادت المدّعية بأن اللاعب قبّلها وارتكب أفعالاً جنسية من دون موافقتها قبل أن يغتصبها.

من جهتها، قالت محامية حكيمي، فاني كولان، إن الإحالة إلى المحاكمة تستند إلى "أقوال امرأة واحدة فقط"، متهمةً المدّعية بعرقلة التحقيقات ورفض الفحوص الطبية وتحاليل الحمض النووي، إضافة إلى الامتناع عن تقديم بيانات هاتفها أو اسم شاهد رئيس. كما اعتبرت أن تقييمين نفسيين أظهرا "افتقاراً للوضوح" في روايتها، مشيرة إلى رسائل تبادلتها مع صديقة لها تتضمن، وفق قولها، تخطيطاً لـ"سلب" اللاعب.

في المقابل، أكدت محامية الشابة، راشيل - فلور باردو، أن الملف لا يتضمن ما يثبت محاولة ابتزاز، مشددة على رفض أي "حملة تشهير أو زعزعة" بحق موكلتها، ومضيفة أن فريق الدفاع ينتظر المحاكمة "بعزم لتحقيق العدالة".

وكانت النيابة قد طلبت إحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، فيما لم يصدر تعليق فوري عن باريس سان جيرمان.

ويُعد حكيمي من أبرز لاعبي المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال قطر 2022، وانضم إلى باريس سان جيرمان عام 2021 بعد تجارب احترافية في ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.