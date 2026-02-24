دوري أبطال أوروبا: غياب مرتقب لديمبيليه عن مواجهة موناكو

تحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبيليه في مواجهة باريس سان جيرمان أمام موناكو، غدا، في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب عن التدريبات بسبب إصابة في ربلة الساق. في المقابل، عاد ديزيريه دويه إلى التمارين وبات جاهزاً للمباراة.

تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام موناكو، مساء غد الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب عن الحصة التدريبية اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وكان ديمبيليه قد تعرّض لإصابة في ساقه اليسرى خلال مواجهة الذهاب التي انتهت بفوز النادي الباريسي 3-2، قبل أن يُستبدل في الشوط الأول.

وأفاد البيان الطبي للنادي أن اللاعب استأنف تدريبات فردية، على غرار سيني مايولو، فيما يواصل الإسباني فابيان رويس برنامجه التأهيلي بشكل منفرد.

وبات من المرجح غياب الثلاثي عن لقاء الإياب على ملعب "بارك دي برانس".

في المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة إيجابية بعودة ديزيريه دويه إلى التدريبات الجماعية، بعدما كان قد تعرّض لإصابة في العضلة الضامة خلال الفوز على متز في الدوري، ليصبح جاهزًا لمواجهة موناكو.