"نزال القرن": مايويذر يواجه باكياو في لاس فيغاس في سبتمبر

أعلنت نتفليكس إقامة نزال ثأري بين فلويد مايويذر وماني باكياو في 19 سبتمبر داخل صالة سفير بلاس فيغاس، بعد عقد على مواجهتهما التاريخية. يعود الملاكما، في أواخر الأربعينات، للحلبة وسط جدل واسع وتوقعات بإقبال جماهيري ضخم عالميا.

سيلتقي فلويد مايويذر وماني باكياو في نزال ثأري طال انتظاره بينهما في أيلول/سبتمبر المقبل داخل صالة "سفير" في لاس فيغاس، وفق ما أعلنته منصة "نتفليكس"، الإثنين.

ويجمع النزال بين اثنين من أكبر الأسماء في عالم الملاكمة، اللذين التقيا في مواجهة تاريخية عام 2015، وهما اليوم في أواخر الأربعينات من العمر. ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان مايويذر عودته عن الاعتزال.

وسيُبث النزال مباشرة في 19 أيلول/ سبتمبر عبر نتفليكس، في إطار توسع المنصة العالمية في نقل الأحداث الرياضية المباشرة ذات الطابع الاستعراضي.

وقال باكياو (47 عاما) في بيان مشترك "أنا وفلويد قدمنا للعالم ما يزال أكبر نزال في تاريخ الملاكمة. لقد انتظر المشجعون طويلا، وهم يستحقون هذه المواجهة الثانية".

وكان مايويذر قد هزم باكياو في نزال 2015 الذي حمل لقب "نزال القرن"، وحقق رقما قياسيا بلغ 4.6 مليون عملية شراء عبر نظام الدفع مقابل المشاهدة، رغم أنه لم يرق إلى مستوى التوقعات.

ويُعتقد أن مايويذر حقق حينها نحو 300 مليون دولار من الفوز بالنقاط بالإجماع على النجم الفيليبيني، في نزال ما يزال الأكثر ربحية في تاريخ الرياضة، بإيرادات تجاوزت 600 مليون دولار.

واعتزل مايويذر، بطل العالم في عدة فئات وزنية، عام 2017 بسجل خال من الهزائم (50-0)، لكنه واصل خوض نزالات استعراضية، من بينها مواجهة مرتقبة هذا الربيع ضد مايك تايسون.

أما باكياو، البطل في أوزان متعددة أيضا، فاعتزل لفترة أربع سنوات بدءا من 2021، حين خاض محاولة غير ناجحة للفوز برئاسة الفيليبين، قبل أن يعود من الاعتزال العام الماضي.

"هزيمة واحدة"

وازدادت التكهنات حول نزال ثأري بين مايويذر وباكياو في السنوات الماضية، وارتفعت مجددا بعد إعلان مايويذر الأسبوع الماضي عودته إلى الحلبات هذا العام.

وقال مايويذر في البيان: "لقد واجهت باكياو وهزمته مرة. النتيجة ستكون نفسها هذه المرة".

ورد باكياو قائلا "أريد لفلويد أن يعيش مع الهزيمة الوحيدة في سجله المهني، ويتذكر دائما من ألحقها به".

وسيكون هذا النزال الأول من نوعه الذي يُقام داخل سفير، وهي صالة افتُتحت عام 2023 وتُستخدم أساسا للحفلات والعروض السينمائية، وتضم شاشة ضخمة بمساحة 160 ألف قدم مربع تغطي جدرانها الداخلية المنحنية.

وسيبث النزال عالميا عبر نتفليكس، التي تضم نحو 325 مليون مشترك.

وعززت المنصة حضورها في الرياضات المباشرة مؤخرا، إذ استقطب نزال الوزن فوق المتوسط بين تيرينس كروفورد وكانيلو ألفاريس في لاس فيغاس، في أيلول/ سبتمبر الماضي، نحو 41 مليون مشاهد.

كما بثت نزالات أثارت الجدل، أبرزها مواجهة نجم يوتيوب جيك بول ضد مايك تايسون (58 عاما) في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومواجهته ضد أنتوني جوشوا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ورغم الانتقادات بشأن ضعف المستوى الفني، جذبت تلك النزالات اهتماما عالميا واسعا.

"المجد"

يُلقب مايويذر بـ"ماني" (المال) وقد كان أعلى رياضي دخلا في العالم خلال مسيرته، وخاض آخر نزال احترافي له عام 2017 ضد نجم "يو إف سي" كونور ماغريغور.

يبلغ النجم الأميركي اليوم 48 عاما، وهو شخصية مثيرة للجدل، كثيرا ما انتُقد بسبب أسلوبه الدفاعي المبالغ فيه، واتُّهم بتجنب الخصوم الأكثر خطورة للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم. كما أمضى فترات في السجن على خلفية سلسلة من قضايا العنف المنزلي.

أما باكياو، الملقب في بلده بـ"القبضة الوطنية" والمعروف عالميا بـ"باكمان"، فهو بطل عالمي في ثمانية أوزان، ويحظى بمكانة كبيرة في الفيليبين بسبب مسيرته التي انطلقت من الفقر، إذ ترك المدرسة في سن الرابعة عشرة وعمل في بيع الكعك المقلي وترتيب البضائع في المتاجر.

وكان قد خاض مسيرة سياسية أيضا، إذ شغل منصب عضو في مجلس الشيوخ بين عامي 2016 و2021، قبل أن يعتزل لفترة بهدف الترشح للرئاسة، من دون جدوى.

وعاد باكياو إلى الملاكمة العام الماضي، وانتهى نزاله ضد ماريو باريوس بالتعادل، ليصبح سجله 62 فوزا مقابل 8 هزائم و3 تعادلات.

وقال باكياو "كالعادة، أهدي هذا النزال إلى أبناء وطني الفيليبينيين حول العالم، ولجلب المجد للفيليبين".