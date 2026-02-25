دوري الأبطال: حكيمي المحال للمحاكمة بتهمة الاغتصاب ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة موناكو

رغم عدم إصدار النادي الباريسي أي تعليق رسمي، إلّا أنه يعتزم حماية لاعبه، معتمدا على مبدأ قرينة البراءة.

أدرج اسم الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي المُحال للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، ضمن تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب لمواجهة ضيفه موناكو الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفق ما أفاد النادي الباريسي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومن المتوقع أن يشارك النجم المغربي، القائد الثاني في الفريق وأحد أبرز لاعبيه، في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني لويس إنريكي في اليوم التالي لصدور القرار القضائي. ورغم عدم إصدار النادي الباريسي أي تعليق رسمي، إلّا أنه يعتزم حماية لاعبه، معتمدا على مبدأ قرينة البراءة.

منذ بداية هذه القضية في شباط/ فبراير 2023 وتوجيه الاتهام للاعب حكيمي في آذار/ مارس من العام نفسه بتهمة اغتصاب شابة، دأب النادي على دعم لاعبه.

وعلّق إنريكي، الثلاثاء، عندما سُئل عن الأمر في مؤتمر صحافي، قائلا "الأمر الآن بيد القضاء".

من جانبه، دافع حكيمي عن نفسه فكتب على منصة "إكس": "اليوم، يكفي أن تُوجّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة".

وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاما "أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ".

وقد استأنفت محاميته، فاني كولان، قرار الإحالة.

في أواخر شباط/ فبراير 2023، كانت الشابة البالغة آنذاك 24 عاما مثل اللاعب، قد توجّهت أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرّضت للاغتصاب، من دون أن تتقدّم بشكوى رسمية.

تم فتح تحقيق أولي، وبعد أيام قليلة وُجهت التهمة رسميا للاعب، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في مقاطعة أوت دو سين، في موعد لم يُحدد بعد.

وزعمت المدّعية، بحسب مصدر في الشرطة، أن اللاعب قبّلها وارتكب بحقها أفعالا جنسية من دون موافقتها قبل أن يغتصبها.

ولم تُدلِ محامية الشابة، راشيل-فلور باردو، بأي تعليق فوري بشأن هذه الإحالة.

وتدرّج حكيمي في ريال مدريد الإسباني، ويُعد من ركائز المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر.

انضم إلى باريس سان جيرمان في 2021، بعد محطات سابقة في بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي.

ويفتقد سان جيرمان الذي كان قد فاز على موناكو 3-2 ذهابا، عثمان ديمبلي، الفائز بالكرة الذهبية، بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى، ولاعب الوسط الإسباني فابيان رويس الغائب منذ أسابيع بسبب إصابة في الركبة.