الإصابة تحرم برشلونة من لاعبه دي يونغ لأكثر من شهر

خسر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني والمتصدر الحالي، جهود لاعب وسطه وقائده الهولندي فرينكي دي يونغ بين خمسة وستة أسابيع بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الخميس.

وقال برشلونة في بيان مقتضب، إن دي يونغ تعرض للإصابة "خلال التدريبات صباحا"، مضيفا أن "الفحوص أكدت أن عملية تعافيه ستستغرق ما بين خمسة وستة أسابيع".

وبالتالي، سيغيب دي يونغ عن مباريات الدوري المقبلة ضد فياريال، أتلتيك بيلباو، إشبيلية، ورايو فاليكانو على أقل تقدير، بالإضافة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (10-11 و17-18 آذار/ مارس) ضد نيوكاسل الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.

كما سيغيب لاعب الوسط البالغ 28 عاما عن مباراة إياب نصف نهائي كأس إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، حيث يسعى برشلونة لتعويض تأخره بأربعة أهداف نظيفة.

وتأتي هذه الإصابة في فترة حساسة لفريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي استعاد للتو لاعب الوسط بيدري والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ووفقا لتقديرات ناديه، لن يتمكن دي يونغ، أحد ركائز المنتخب الهولندي (64 مباراة دولية)، من المشاركة مع بلاده خلال النافذة الدولية المقبلة (23-30 آذار/ مارس).