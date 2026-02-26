الدوري السعودي: النصر يسعى للصدارة والهلال يسعى للتعافي

يستضيف النصر الفيحاء السبت سعياً للتمسك بالصدارة، بينما يحاول الهلال استعادة توازنه أمام الشباب، والأهلي يسعى لتعزيز وصافته أمام الرياض في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي.

يطمح النصر إلى التمسك بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم عندما يلتقي الفيحاء السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، مستغلاً فترة تراجع منافسه المباشر الهلال.

ويتصدر النصر الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي وثلاث عن الهلال، بعد سلسلة انتصارات متتالية بلغت 9 مباريات، آخرها فوزه 5-0 على النجمة، بمساهمات بارزة من كريستيانو رونالدو، كينغسلي كومان وساديو مانيه، إضافة إلى المدافع إينيغو مارتينيس الذي سجل هدفين.

وقال مارتينيس: "الطريق ما زال طويلاً وعلينا الاستمرار بالعمل الجاد لتحقيق الانتصارات والحفاظ على الصدارة".

من جهته، يسعى الهلال لتعويض نتائجه المتراجعة عندما يلتقي الشباب الجمعة، في ظل غيابات مؤثرة مثل كريم بنزيمة وناصر الدوسري، فيما يأمل الأهلي في تعزيز موقفه بالوصافة أمام الرياض، ويستعد القادسية لمواجهة صعبة مع التعاون السبت ضمن منافسات القمة.