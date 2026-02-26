تشواميني: تأهل ريال مدريد رسالة موحّدة ضد العنصرية

حسم ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بنفيكا 2-1، في مباراة طغت عليها رسائل مناهضة العنصرية. وأكد أوريليان تشواميني أن الانتصار يمثل فوزًا للجميع ضد العنصرية، في ظل الجدل الذي رافق لقاء الذهاب.

اعتبر الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أن فوز فريقه على بنفيكا البرتغالي 2-1، مساء أمس الأربعاء، وحسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يحمل دلالة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، مؤكدا أنه "انتصار لكل من يقف ضد العنصرية".

وجاءت تصريحات تشواميني في أعقاب الجدل الذي رافق مباراة الذهاب في لشبونة، والتي انتهت بفوز النادي الملكي 1-0، بعدما طالت اتهامات لاعب بنفيكا الأرجنتيني غانلوكا بريستياني بتوجيه إساءات عنصرية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال تشواميني عقب اللقاء: "لم نقدم أفضل مستوياتنا هذا الموسم، هذا واضح، لكن هناك أمورًا أهم من نتيجة مباراة أو حتى من كرة القدم نفسها"، في إشارة إلى الرسائل المرتبطة بمناهضة التمييز.

وسجّل فينيسيوس الهدف الثاني لريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، ليؤكد تشواميني أن هذا الفوز يمثل "انتصارًا لكل من يعارض العنصرية".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أوقف بريستياني مؤقتًا على خلفية الحادثة، فيما تتواصل التحقيقات بعد رفض استئناف النادي البرتغالي لرفع الإيقاف.

من جانبه، نشر فينيسيوس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة "الرقصة مستمرة"، مرفقة بصورة للافتة ضخمة في مدرجات البرنابيو كُتب عليها "لا للعنصرية".

وفي سياق متصل، أعلن ريال مدريد أنه طرد أحد مشجعيه قبل انطلاق المباراة بعدما ظهر وهو يؤدي تحية نازية. وأوضح النادي في بيان رسمي أن أجهزة الأمن حدّدت هوية المشجع فور ظهوره في البث التلفزيوني وتم إخراجه مباشرة من الملعب، مؤكدا إدانته القاطعة لأي سلوك يحض على الكراهية أو العنف في الرياضة والمجتمع.

بدوره، أعرب مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن سعادته بهدف فينيسيوس، قائلا إن رد فعله كان فرحًا "بالهدف الرائع الذي سجله، ولأنه يستحق ذلك شخصيًا".

وأشار أربيلوا إلى أن غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة بسبب إصابة في الركبة، منح الهدف أهمية إضافية. وأوضح أن قرار إراحة مبابي جاء بعد التشاور مع الطاقم الطبي، بهدف تمكينه من التعافي الكامل والعودة في أفضل جاهزية بدنية ومعنوية.

وختم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن إصابة مبابي لا تبدو خطيرة، معربًا عن أمله في عودته خلال أيام أو أسابيع قليلة.