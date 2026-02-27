أستراليا تنطلق في أمم آسيا للسيدات بهدف استعادة اللقب الغائب

تنطلق بطولة كأس أمم آسيا للسيدات في أستراليا بعد غد الأحد، حيث تواجه أستراليا بقيادة سام كير الفلبين، وسط طموح الفريق لاستعادة اللقب الغائب منذ 2010 والتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027.

تستضيف أستراليا بطولة كأس أمم آسيا للسيدات، التي تنطلق بعد غد الأحد بمواجهة تجمع منتخبها الوطني بقيادة النجمة سام كير أمام الفلبين في مسقط رأس الفريق بمدينة بيرث، وسط توقعات باستعادة الدعم الجماهيري الكبير الذي لاقاه الفريق خلال كأس العالم 2023.

وتشارك في البطولة 12 منتخبًا آسيويًا، حيث تتطلع أستراليا للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2010، بعد آخر مشاركة لها في استضافة كأس العالم للسيدات مع نيوزيلندا، والتي شهدت وصول المنتخب الأسترالي إلى الدور قبل النهائي.

ومن أبرز المنافسين على اللقب: الصين حامل اللقب، اليابان المصنف الأفضل آسيويًا، وكوريا الشمالية صاحبة ثلاثة ألقاب، وكوريا الجنوبية وصيفة نسخة 2022.

ويعد المنتخب الأسترالي للسيدات من أكثر الفرق شعبية في البلاد، حيث شهدت مبارياته 18 مباراة متتالية بيع تذاكرها بالكامل حتى أكتوبر 2024، بما في ذلك الوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 2023 على أرضه.

وقالت المخضرمة هايلي راسو إن "ضغط التوقعات كان دافعًا للفريق بدلًا من كونه عبئًا"، مضيفة أن "التوقعات عالية، ونحن أشد منتقدي أنفسنا ونريد تحقيق نتائج جيدة".

وتقود المهاجمة المتألقة سام كير منتخب أستراليا في خامس مشاركة لها في البطولة، في حين يعتمد المدرب جو مونتيمورو على جاهزية ماري فاولر رغم مشاركتها المحدودة بعد جراحة الرباط الصليبي في أبريل الماضي.

ويأتي المنتخب الياباني كالفريق الآسيوي الوحيد الفائز بكأس العالم للسيدات عام 2011، بقيادة المدرب ساكي كوماغاي ولاعباته المحترفات في أوروبا مثل أياكا ياماشيتا ومويكا مينامي.

وتوزعت الفرق الـ12 على ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران، الفلبين.

المجموعة الثانية: الصين، كوريا الشمالية، بنجلاديش، أوزبكستان.

المجموعة الثالثة: اليابان، فيتنام، الهند، تايوان.

ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثالث، إلى دور الثمانية الذي سيقام بين 12 و14 مارس المقبل في بيرث وسيدني، مع ضمان مشاركة الفرق المتأهلة في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.