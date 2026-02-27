ميسي يرفض العودة إلى برشلونة

أعلن ليونيل ميسي رفضه العودة إلى برشلونة كلاعب قبل الانتخابات الرئاسية للنادي في 15 آذار/ كمارس المقبل، مفضلًا البقاء على الحياد وعدم الانخراط في الصراع الانتخابي.

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العودة إلى صفوف برشلونة كلاعب، رافضًا فكرة خوض "الرقصة الأخيرة" في ملعب سبوتيفاي كامب نو، حسب ما أفاد "راديو كتالونيا" مساء أمس الخميس.

وكان المرشح الرئاسي للنادي، فيكتور فونت، قد تحدث سابقًا عن إمكانية إعادة "البرغوث" إلى الفريق قبل إنهاء مسيرته، إلا أن ميسي استبعد حدوث ذلك نهائيًا، مؤكدًا أن مستقبله لا يشمل العودة إلى برشلونة.

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى استياء ميسي من استخدام اسمه وصورته في الحملات الانتخابية لرئاسة النادي، مفضلًا البقاء على الحياد وعدم التورط في سباق الانتخابات المقبلة المقرر في 15 آذار/ مارس.

نبذة عن ميسي

ليونيل ميسي (ولد في 24 حزيران/ يونيو 1987 في روساريو، الأرجنتين) هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة عام 2004، حيث قضى أكثر من 17 عامًا وأصبح الهداف التاريخي للنادي، محققًا مع الفريق العديد من الألقاب المحلية والقارية، منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس الملك.

ميسي حصل على عدة جوائز فردية، أبرزها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، ويشتهر بقدرته الفائقة على المراوغة وصناعة اللعب والتسجيل من مختلف المسافات.

في 2021، انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، مع مواصلة تمثيله منتخب الأرجنتين، الذي قاده للفوز بكأس كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022، مما عزز مكانته كأسطورة عالمية لكرة القدم.

ميسي معروف أيضًا بتواضعه خارج الملعب ونشاطاته الخيرية عبر مؤسسة ليونيل ميسي لدعم الأطفال والتعليم والصحة.